Milan, affare da 50 milioni: arriva l’annuncio

La sessione di mercato di gennaio si avvicina e il Milan vuole provare a rendere migliore l’organico di Fonseca per essere competitivo su tutti i fronti

La sosta per le gare delle Nazionali si è ormai conclusa e quindi il Milan è pronto a tornare in campo per ripartire con tutti gli impegni di Champions League e di Serie A. Nel mese di dicembre inizieranno poi anche le partite di Coppa Italia mentre a gennaio andrà in scena la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. In mezzo a tutte queste sfide il Diavolo dovrà cercare di riuscire ad andare avanti su un buon livello in tutte le competizioni ma servirà rinforzare la rosa nel mercato invernale che si aprirà ad inizio di gennaio.

Il Milan a gennaio cerca rinforzi per migliorare nella seconda metà di stagione

Le intenzioni del club di via Aldo Rossi sono quelle di cedere gli esuberi che non sono già andati via la scorsa sessione di mercato estiva e anche alcuni scontenti che in questa prima metà di stagione stanno giocando poco. In seguito sarà poi importante cercare di riuscire a rinforzare la rosa provando a puntellare il gruppo di cui dispone il tecnico Paulo Fonseca e sistemare alcune lacune che sono emerse fino a questo momento.

Rimane il punto di domanda sulle condizioni di Ismael Bennacer che è fermo da inizio campionato e non ha ancora avuto modo di giocare per via del suo infortunio muscolare. Il suo rientro è previsto per i primi mesi del 2025 ma non ci sono certezze sulle sue condizioni e secondo alcune voci il Milan proverà a prendere anche un altro centrocampista ma molti tifosi chiedono anche l’arrivo di nuovi innesti nel reparto di difesa.

Il Lecce non vuole cedere Dorgu, fissato un prezzo molto alto per il cartellino: 40-50 milioni la richiesta

Un profilo che si sta mettendo molto in luce in Serie A negli ultimi mesi è quello di Patrick Dorgu, laterale classe 2004 di proprietà del Lecce che ha già segnato due gol in campionato e che può giocare sia come esterno basso che altro su entrambe le fasce. Il giovane danese piace a molti big club italiani come Napoli, Juventus e anche il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport però il club salentino non è intenzionato a cedere tanto facilmente il suo giocatore.

Per Dorgu la scorsa estate infatti sono state rifiutate delle ricche proposte dalla Premier League e ora si parla di un prezzo per il suo cartellino stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Per il Milan diventa quindi complicato riuscire a raggiungere un accordo a queste condizioni, specialmente a gennaio e quindi è possibile che la società rossonera si muova su altri profili riprovando magari a fine stagione l’offensiva per Dorgu.