Milan, caso Morata: annunciato il nuovo attaccante

Il Milan è alle prese con il caso Alvaro Morata: le ricadute potrebbero essere dirette sul calciomercato, con l’arrivo di un nuovo attaccante

La Serie A è ripartita ieri sera dopo le coppe europee che hanno lasciato sentimenti diversi tra le big italiane. Per il Milan è arrivata una bella vittoria, che sta permettendo ai rossoneri di restare in corsa per la qualificazione, anzi le speranze stanno aumentando di settimana in settimana.

In campionato, però, la squadra di Fonseca sta facendo una tremenda fatica a restare aggrappata al gruppo delle prime in classifica. L’allenatore non riesce a dare continuità ai suoi ragazzi, anzi dopo una grande vittoria il Milan si è sempre fermato in questa stagione ed è successo anche dopo il Real Madrid.

I problemi del Milan di Fonseca: critiche per Morata

Ovviamente, i numeri dimostrano come sia giusto puntare il dito verso la fase difensiva della squadra. Fin da inizio stagione, sono stati davvero tanti i match in cui la retroguardia ha imbarcato acqua e senza riuscire a reagire agli attacchi avversari.

Ultimamente, però, il grande lavoro svolto da Alvaro Morata in attacco è stato oscurato dalla difficoltà dello spagnolo ad andare in rete. Il bomber rossonero è fermo a due sole reti in Serie A, una in Champions League. È evidente che ora la sua stagione sia insufficiente sotto il profilo realizzativo, ma in molti sperano che la sua esperienza possa essere decisiva nei momenti che contano.

Resta il fatto che diversi quotidiani sportivi hanno sottolineato oggi che mancano i gol dell’ex Juventus e Atletico Madrid. Il ‘Corriere della Sera’ l’ha definito “un vero leader, ma deve segnare di più“. Il Milan potrebbe correre ai ripari attraverso il calciomercato. E anche sfruttando al massimo la rosa.

Il Milan va a caccia di un nuovo attaccante

Per una certa parte di stagione, Morata ha agito addirittura da trequartista ed è un tema che, in certe situazioni, potrebbe essere riproposto. Ciò lascerebbe spazio all’arrivo di una nuova punta di ruolo al Milan, anche perché Abraham e Jovic non stanno convincendo – soprattutto l’ex Fiorentina, ormai finito nel dimenticatoio.

Potrebbe tornare di moda il nome di Joshua Zirkzee, ma anche lui non è un bomber vecchio stile, ma attenzione anche a Santiago Gimenez, che ora milita nel Feyenoord e ha dimostrato nella scorsa stagione le sue qualità realizzative.