Milan, colpo dal Monza e cambio modulo: si chiude a gennaio

Il Milan pensa al cambio modulo, con Fonseca che potrà farlo, grazie al colpo di calciomercato a sorpresa dal Monza.

Il calciomercato vedrà il Milan tra le squadre più attive, considerando l’esigenza che viene fuori per andare a sistemare alcuni tasselli della rosa, per ora con qualche lacuna, all’interno dello stesso organico di Paulo Fonseca.

La possibilità è quella di chiudere quanto prima il colpo, prima che possa alzarsi oltretutto il valore di mercato del calciatore Under 20 della Francia che è entrato pure nel giro delle giovanili francesi, appunto, nonostante il livello enorme che c’è tra i giovani calciatori della Francia.

Calciomercato Milan: colpo dal Monza, si chiude a gennaio

Si chiude a gennaio il colpo del Milan o almeno è questa l’intenzione dei rossoneri che, per sistemare una situazione legata all’organico di Paulo Fonseca, vorrà chiudere un colpo a centrocampo.

Si tratta del talento del Monza che, sotto servizio di Alessandro Nesta, ha dimostrato a poco a poco di potersi prendere un posto da titolare e adesso è uno dei suoi imprescindibili.

Inizialmente si pensava come potesse Gagliardini, restare il titolare indiscusso, in Brianza. A poco a poco le cose sono cambiate e adesso, nonostante gli alti e bassi del Monza, a primeggiare in campo a centrocampo è proprio l’obiettivo di calciomercato del Milan che, lasciando il Monza, potrebbe permettere a Fonseca di variare tatticamente la sua squadra.

Monza, trasferimento a gennaio: possibile il colpo sul francese

Possibile il colpo sul francese, per il Milan che, dopo aver ceduto Daniel Maldini ai brianzoli, potrebbe prendersi un altro talento sbocciato poco più lontano da Milano. Si tratta di Warren Bondo, obiettivo principale per il calciomercato del Milan, a centrocampo. Dando così la possibilità di un colpo low cost, visto che dall’Hellas Verona sparano alto su Belahyane, che potrebbe fare al caso di Fonseca, che vara l’idea di un cambio modulo in rossonero.

Milan, con il colpo dal Monza c’è il cambio modulo: la soluzione

La soluzione per Paulo Fonseca, che porta a Warren Bondo, permetterà al Milan il possibile cambio modulo. Come spiegano da Il Corriere dello Sport, l’arrivo del francese, andrebbe a sistemare il Milan in un 4-3-3 considerando la scelta che verrebbe fatta sul centrocampista del Monza, pronto al grande salto dalla Brianza al capoluogo lombardo. In ogni caso, le cifre che vedono il colpo dal Monza per il Milan sono di circa 5-10 milioni, con la soluzione low cost per andare a sistemare le cose in rossonero. Adriano Galliani potrebbe chiedere cifre maggiori, ma i rossoneri non si spingeranno oltre i 10.