Milan, colpo in Serie A: è il “nuovo Theo”

Il Milan è pronto a mettere a segno un importante colpo nel mercato di gennaio: la dirigenza rossonera ha individuato il nuovo Theo.

La situazione che riguarda Theo Hernandez continua a essere circondata da forti dubbi. Il laterale francese ha un contratto con il Milan fino al 2026 e da qualche tempo l’entourage del calciatore e il club rossonero stanno parlando per provare ad arrivare a un rinnovo. Tuttavia nelle ultime settimane sembra che la trattativa sia in una fase di stallo. Stando ai rumors, infatti, pare che gli agenti di Theo Hernandez abbiano chiesto il raddoppio dello stipendio dell’ex Real, che dovrebbe quindi passare dagli attuali 4 milioni di euro a stagione a ben otto milioni all’anno.

Una cifra che non rientra nei parametri di bilancio che si è imposto il Milan: il più pagato oggi è Leao, che percepisce 5 milioni a stagione. In più i rossoneri non sono sicuri che sia una buona idea offrire così tanto a un calciatore che ha avuto un rendimento poco soddisfacente in questi ultimi mesi.

Milan, trovato il sostituto di Theo: gioca in Serie A

Le trattative continueranno anche nelle prossime settimane ma nel frattempo Ibrahimovic e Moncada hanno cominciato a guardarsi attorno per trovare un eventuale sostituto dell’esterno transalpino. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport pare che l’intenzione della società di via Aldo Rossi sia soprattutto quella di sondare il mercato di Serie A.

In cima al taccuino della dirigenza milanista è finito il nome di Patrick Dorgu, esterno danese del Lecce protagonista di ottime prestazioni con la maglia dei salentini. Finora il 20enne di Copenaghen ha totalizzato 13 presenze stagionali con i giallorossi, mettendo a segno due reti. Il suo bottino è quindi salito a quota 4, tenendo conto delle due reti siglate la scorsa stagione.

Milan, non solo Dorgu: sondaggio anche per Maxim De Cuyper

Una crescita importante, quella di Dorgu, che gli è valsa anche la chiamata con la Nazionale danese: l’esordio è arrivato lo scorso 5 settembre contro la Svizzera, mentre il 15 ottobre – sempre contro gli elvetici in Nations League – è stato schierato per la prima volta come titolare dal CT Riemer. Ieri nel match contro la Spagna (2-1 per gli iberici) Dorgu è entrato a pochi minuti dalla fine al posto di Kristiansen.

Il Milan, oltre a Dorgu, segue anche un altro esterno sinistro: si tratta di Maxim De Cuyper del Club Bruges, che potrebbe arrivare a gennaio a un prezzo un po’ più basso rispetto ai 20 milioni di euro chiesti inizialmente dal club belga.