Milan Empoli, spettacolo allo stato puro: Fonseca stavolta c’è riuscito

Nella nebbia di San Siro finalmente il Milan può sorridere. Il club rossonero vince in campionato e riesce a convincere.

E’ andato in scena in questi minuti la sfida di San Siro tra Milan ed Empoli, gara valida come anticipo della quattordicesima giornata di serie A. Il club rossonero è riuscito a ottenere non solo la vittoria ma una notizia che non può che far piacere sia ai tifosi che ai vertici rossoneri. Ecco le ultime in casa Milan.

Era una sfida molto importante in quanto il Milan poteva dare un segnale alle rivali visto i match di domani come Torino Napoli e soprattutto il big match tra Fiorentina Inter. Dopo le difficoltà contro la Juve e contro lo Slovan Bratislava (match vinto con grossi problemi) il Milan ha battuto l’Empoli ed ha conquistato tre punti fondamentali, non solo per la vittoria ma soprattutto per il modo in cui è arrivata.

Rispetto alle ultime sfide il Milan ha vinto dominando e lasciando le briciole ad un avversario, un club quello dei toscani che ha giocato bene in questa stagione e che i tifosi rossoneri temevano. La sfida invece è stata a senso unico, c’è stato il ritorno al gol di Alvaro Morata dopo oltre due mesi di assenza e una prestazione sontuosa di Tijani Reijnders, migliore in campo a San Siro.

Milan Empoli, show totale in casa rossonera

Tante note liete nel Milan e non solo per i tre punti che sicuramente sono fondamentali per la classifica del club rossonero. Bella prova in entrambe le fasi di Rafa Leao, sempre piuttosto continuo ed anche di Emerson Royal, finalmente applaudito e che ha riscosso diversi consensi sui social. Gran bella gara anche di Fofana che esce a un quarto d’ora dal termine con Fonseca che lo preserva per risparmiargli qualche minuto e soprattutto in vista della sfida contro l’Atalanta con il francese che era diffidato.

Nel primo tempo è tornato al gol Alvaro Morata, ma impressiona ancora Reijnders che ha fatto 6 gol tra campionato e Champions League, quasi sempre reti spettacolari. Il Milan nel finale prova a dilagare ed ha grandi occasioni, ma la nota più lieta è il cleen sheet con il Milan che segna, crea e non subisce gol, la migliore delle notizie per Fonseca e per i tifosi rossoneri. E nel finale gioca anche Camarda, il Milan vince e convince a San Siro, l’Empoli è abbattuto.