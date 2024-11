Milan, fatta per il centrocampista: Bennacer fa le valigie

Il Milan può sorridere, la firma del centrocampista è finalmente arrivata: ora Bennacer può davvero partire.

Nonostante le difficoltà di questa prima parte di stagione la dirigenza del Milan sta comunque lavorando per cercare di costruire un presente e un futuro ricco di soddisfazioni per i tifosi. Ibrahimovic e Moncada sono molto attenti sul mercato e hanno già fatto capire che se capiterà qualche grossa occasione a gennaio non si faranno problemi per coglierla, così da rinforzare la rosa a disposizione di mister Fonseca. Tuttavia, oltre ai possibili innesti i vertici rossoneri guardano con molta attenzione anche alla necessità di blindare quei giocatori che stanno offrendo un rendimento importante.

Tra questi c’è sicuramente Tijjani Reijnders, ancora una volta decisivo grazie alla rete che ha permesso al Diavolo di conquistare un importantissimo successo a Monza. Il centrocampista olandese è uno degli elementi più positivi del Milan e anche all’U-Power Stadium ha confermato la sua attuale imprescindibilità.

Milan, Reijnders a un passo dal rinnovo il papà conferma

Il 26enne ha messo a segno la sua terza rete in stagione dopo i due gol in Champions contro il Club Brugge. Prestazioni importanti che hanno inevitabilmente richiamato l’attenzione di molti big club europei. Tra questi c’è anche il Real Madrid, che i rossoneri affronteranno martedì al Bernabeu (calcio d’inizio ore 21) in una sfida di Champions ricca di fascino e storia.

Proprio per evitare possibili assalti da parte dei Blancos e delle altre squadre interessate il Milan ha accelerato le trattative per arrivare al rinnovo dell’ex AZ Alkmaar. Lo ha confermato anche papà Martin, che in un’intervista rilasciata al Telegraaf ha espresso tutta la soddisfazione per il rinnovo di contratto proposto dal Milan dopo un solo anno.

Reijnders fino al 2030, Bennacer ai saluti: destinazione Arabia?

Al momento Reijnders percepisce 1,6 milioni di euro a stagione: spostando la scadenza del contratto dal 2028 al 2030 il centrocampista dovrebbe andare a guadagnare circa il doppio. Con la firma di Reijnders ormai a un passo il Diavolo sta seriamente ragionando sulla possibilità di lasciar partire un altro centrocampista.

Stiamo parlando di Ismaël Bennacer, il cui rientro in campo è previsto per il 2025 a causa dell’infortunio rimediato al polpaccio destro. L’ex Empoli non sembra rientrare nei piani di Fonseca e per questo il Milan sta provando a capire se ci sono club interessati: la scorsa estate l’algerino era molto seguito dai club sauditi e l’impressione è a gennaio qualcosa potrebbe muoversi.