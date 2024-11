Milan-Gyokeres: affare possibile, cifre e dettagli

Tutta l’Europa ai piedi di Gyokeres e lo svedese sogna la big d’Europa, per il suo futuro. Chiaro che poi, tra le big d’Europa, figura sempre il Milan.

Lì tra l’altro dove un altro svedese, che ha scritto la storia del calcio, ha figurato e figura tutt’ora tra le file dei rossoneri. Anche se con un ruolo diverso, ma che ha vinto due Scudetti nell’arco di tutta la sua carriera, proprio al Milan.

Da Ibrahimovic a Gyokeres, i tifosi sognano una Svezia-bis nell’attacco dei rossoneri e l’ipotesi non è poi così da escludere, considerando le possibilità che verrebbero fuori in futuro e nel retroscena che è stato svelato dai colleghi di Calciomercato.com, proprio sull’affare Gyokeres per il Milan.

Calciomercato Milan: affare Gyokeres, il retroscena

Il Milan ha trovato in Alvaro Morata il bomber che cercava, ma è chiaro che di fronte al nome di Gyokeres e per il momento che sta vivendo allo Sporting Lisbona, con la possibilità di averlo al Milan, rappresenta un vero e proprio sogno di mercato per i tifosi.

Se ne è parlato di un possibile passaggio dello svedese in rossonero e che, salutando appunto lo Sporting Lisbona, cercherebbe proprio una squadra importante come il Milan, tra le big d’Europa.

Nel retroscena che viene svelato, l’interesse del Milan vissuto in estate, quando ancora non c’era Morata tra le idee dei rossoneri. La scorsa estate, attraverso gli agenti del bomber svedese, si era fatto più di qualche sondaggio, considerando anche l’apertura da parte dello Sporting Lisbona che poi, alzando la posta, ha lasciato stare tutto, tenendosi stretto il proprio attaccante. Cosa che però, per le cifre che circolano, potrebbe però cambiare alla fine di questa stagione.

Milan di nuovo su Gyokeres? C’è solo un’ipotesi

C’è solo un’ipotesi che renderebbe possibile l’arrivo di Viktor Gyokeres al Milan, nella prossima estate. E dunque non a gennaio, nelle ipotesi di mercato che vedono lo svedese. Il calciatore che ha ammattito il Manchester City, ma che saluterà lo Sporting Lisbona quasi sicuramente, perché l’addio di Ruben Amorim non gli permetterebbe la permanenza in Portogallo, porterebbe alla quasi certa cessione a fine annata. Una cessione che vede anche il Milan tra le possibili destinazioni dello svedese. Ma solo possibile attraverso un’importante cessione dei rossoneri, proprio per poter poi finanziare il colpo, dalle cifre importantissime, per l’operazione futura.

Le cifre del colpo Gyokeres: chi saluterebbe i rossoneri

Qualora dovesse vendere Rafael Leao, a cifre importantissime, a quel punto il Milan potrebbe andare verso il grande colpo che porta a Gyokeres. Perché se da una parte c’è appunto il possibile acquisto a circa 100 milioni di euro dallo Sporting Lisbona, dall’altra c’è la possibilità di finanziarlo attraverso la cessione di Leao, che potrebbe non far più parte del progetto dei rossoneri, a prescindere da quale sarà il futuro di Fonseca.