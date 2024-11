Milan: ha parlato Ibrahimovic, chi arriverà a gennaio

Zlatan Ibrahimovic ha parlato del mercato del Milan nel corso della presentazione della Kings League a Torino.

I tifosi milanisti sperano che la dirigenza rossonera possa fare qualche movimento a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Il mercato invernale è sempre molto particolare e non è detto che si riescano a trovare le pedine giuste: l’organico rossonero, inoltre, è senza dubbio di grande livello. Tuttavia ci sono alcune zone del campo dove forse il Diavolo è un po’ scoperto: per affrontare al meglio tutte le competizioni servirebbe ad esempio un innesto di spessore a centrocampo (si parla di un vice Fofana). In più per molti sarebbe opportuno fare qualcosa anche in attacco, dato che finora i centravanti del Milan non hanno segnato molto.

Eppure c’è anche chi pensa che in realtà il Diavolo non abbia bisogno di ulteriori ritocchi e che la rosa sia già a posto. E’ praticamente questa la posizione di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird per l’AC Milan, che nel corso della presentazione della Kings League a Torino si è soffermato a parlare con i giornalisti anche del calciomercato invernale dei rossoneri.

Mercato Milan: come si muoveranno i rossoneri

Quando gli è stata proposta la domanda precisa su cosa farà il club a gennaio in un primo momento Ibrahimovic l’ha buttata sullo scherzo. “Hai qualche desiderio?“, ha detto l’ex attaccante rivolgendosi con un sorriso alla giornalista. Sempre scherzando il Senior Advisor ha fatto presente come tutti si sentano “esperti” e danno consigli su chi prendere.

“Il mercato è tutti i giorni“, ha aggiunto Zlatan, che poi ha ricordato ai giornalisti il sistema di scouting del Milan che permette di vedere cosa serve e cosa no. Poi la sentenza che ha allarmato non poco il popolo rossonero.

Ibrahimovic: “Rinforzi? Vediamo cosa succede…”

“Oggi non c’è il pensiero di rinforzare qualcosa, poi vediamo cosa succede in questi due mesi – ha chiarito Ibrahimovic – Speriamo niente con i nostri giocatori. Se si rimane uguale, si va avanti“. Per farla breve: se non dovessero capitare infortuni ai giocatori della rosa non ci saranno movimenti in entrata a gennaio.

L’unica cosa che Ibrahimovic vorrebbe introdurre il prima possibile nella squadra è l’equilibrio: “Perdiamo partite che non devi perdere, quando troveremo equilibrio la squadra andrà molto molto meglio“.