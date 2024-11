Milan-Juve, stop in Nazionale per Vlahovic: cosa filtra per il big match

L’infortunio di Dusan Vlahovic alle porte di Milan-Juve fa discutere: cosa è successo in Nazionale con la Serbia e cosa filtra in vista dei rossoneri

La Serie A sta per riprendere dopo la pausa per le Nazionali e diverse big devono fare i conti con le possibili defezioni arrivate proprio dopo lo stop per lasciare spazio alla Nations League e agli impegni dei calciatori con le rispettive selezioni. Un infortunio, però, fa più rumore degli altri e sta facendo discutere non poco nelle ultime ore.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Il bomber era impegnato ieri sera nel match tra Serbia e Danimarca, terminato con il risultato di 0-0, ma la serata è stata parecchio storta per l’attaccante e per la sua squadra: ecco cosa è successo.

Vlahovic ko con la Serbia: infortunio muscolare per il centravanti

Era l’88esimo minuto di gioco quando l’ex Fiorentina si è accasciato per terra e ha iniziato a toccarsi il flessore della coscia sinistra. Il ragazzo è uscito dal campo zoppicando e non è riuscito più a rientrare, mostrando una chiara smorfia di dolore sul suo viso.

Già in quei minuti le immagini del suo infortunio muscolare hanno fatto il giro del web e con i tifosi della Juve che non l’hanno presa proprio bene, alle porte di un tour de force che riguarderà i bianconeri e tutte le big a partire dal prossimo weekend. Oggi verranno effettuati gli esami strumentali, ma il video del ko di Vlahovic non è per nulla rassicurante.

Il serbo non ha un vero e proprio sostituto in rosa, visto che Thiago Motta non ha a disposizione né Nico Gonzalez, né Milik, assenti entrambi per infortunio. Il bomber è stato fin troppo sollecitato a livello muscolare dai continui impegni sul campo, visto che praticamente non ha saltato una partita. Sul web molti tifosi hanno sottolineato che un infortunio prima o poi era inevitabile e non è tardato ad arrivare.

Cosa filtra in vista del Milan: ko serio e tempi di recupero

La speranza della Juve è che non ci siano lesioni e, se così dovesse essere, Vlahovic salterebbe solo due o tre partite. In caso contrario, lo stop potrebbe essere di almeno un mese, lasciando i bianconeri senza il loro centravanti titolare.

In ogni caso, è davvero difficile che l’ex Fiorentina sia in campo contro il Milan, se non impossibile. È probabile che Thiago Motta decida di schierare Weah da falso nove, con Yildiz e Conceicao ai suoi fianchi. Intanto, i rossoneri pensano anche al calciomercato, con Ibrahimovic che ha fatto il punto sul futuro.