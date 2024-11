Milan, la sentenza su Fonseca è senza precedenti: stavolta è davvero finita?

Nonostante la vittoria in casa Milan vige il pessimismo e c’è preoccupazione per quello che è accaduto nel match di ieri sera a Bratislava.

Una vittoria che per certi versi ha il sapore della sconfitta. E’ strano ma il Milan trova questo nel 3 a 2 in trasferta contro lo Slovan Bratislava, un avversario sulla carta molto inferiore e un risultato che di fatto porta numerose polemiche. Il Milan ha sofferto troppo, ha subito due gol e altre occasioni con gli slovacchi che nel finale hanno fatto tremare i tifosi rossoneri.

Nel corso del suo consueto editoriale il giornalista Franco Ordine ha commentato la prestazione del Milan a Bratislava ed è stato piuttosto duro a riguardo. La vittoria non basta ma Ordine ha parlato cosi sul Corriere dello Sport: “Dispiace dirlo solo a fine di Novembre ma a questo punto è inutile nascondere la realtà: non c’è futuro per questo Milan”.

Parole pesantissime e anche il giornalista – come d’altronde una buona parte della tifoseria rossonera – sembra quasi rassegnato circa il futuro della squadra e di conseguenza del suo allenatore Paulo Fonseca. L’ex tecnico di Lille e Roma non ha convinto nessuno e la squadra sembra faticare – una partita si e una no – sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Addio Milan, il futuro ormai è segnato

La prestazione del club rossonero non convince molto e anzi il giornalista è molto diretto e spiega: “La serata che mette in sesto la classifica del Milan scava una buca profonda per una prova calcistica davvero di pessimo livello, almeno quella offerta” e ovviamente l’allenatore è uno dei principali imputati per una stagione che stenta a decollare.

In questa stagione più volte Fonseca è stato vicino all’esonero, soprattutto prima del derby e della sfida del Real Madrid ma in entrambi i casi il suo Milan si è rialzato. Poi però è calato nuovamente e il Milan non ha quella continuità che serve per restare in vetta, soprattutto in campionato dove al momento è piuttosto distante dalla zona Champions League.

Infine Ordine completa la sua disamina affermando: “Se questo Milan fatica nel piegare lo Slovan Bratislava, concedendo due gol agli ultimi della classe, allora non si può coltivare alcuna speranza di cambiare registro”. Il Milan ora è atteso dal match di San Siro contro l’Empoli ma un’altra prestazione deludente potrebbe mettere a serio rischio la posizione del tecnico.