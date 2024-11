Milan, nuovo difensore dall’Empoli: colpo alla Dimarco

Il colpo a sorpresa può arrivare dall’Empoli, col Milan che andrà a sistemare quella che è una situazione interna all’organico.

È la scelta che viene svelata da uno dei principali quotidiani sportivi italiani che, questa mattina, svela le intenzione del club rossonero, che a gennaio tenterà di rendersi protagonista del mercato, in Serie A.

Un colpo “alla Dimarco” per il Milan, considerando l’età dei due che, ormai diversi anni fa, hanno condiviso quella che è l’esperienza da compagni di squadra nella formazione giovanile, per quel che riguarda l’avventura da giovani che si stavano approcciando al mondo del calcio dei professionisti.

Calciomercato: colpo “alla Dimarco” per il Milan, arriva dall’Empoli

Il nuovo difensore per il Milan è il calciatore dell’Empoli che, nell’esperienza che sta vivendo proprio in Toscana, è uno dei gioielli di Roberto D’Aversa, tecnico che sta mettendo in luce prestazioni di un certo spessore con la propria squadra.

L’Empoli è la prossima avversaria del Milan e, a San Siro, tutti gli occhi saranno sull’obiettivo di calciomercato dei rossoneri che, secondo quanto riportano da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere a questo punto, il colpo a sorpresa per gennaio.

Ne parla la rosea che, svelando le intenzioni dei rossoneri, spiega che a gennaio potrebbe arrivare Giuseppe Pezzella, terzino dell’Empoli che farebbe da vice-Theo. Era considerato agli stessi livelli del “rivale” interista Dimarco, quando i due occupavano lo stesso ruolo nella formazione giovanile della Nazionale azzurra, da coetanei, considerando che entrambi sono classe ’97. La grande occasione per il terzino dell’Empoli di ritrovarsi a giocare il derby di Milano, proprio contro il suo ex compagno in Nazionale azzurra, sarà ghiotta a gennaio.

Colpo dall’Empoli, rinforzo in difesa per Fonseca

Il rinforzo dunque è in difesa per Paulo Fonseca, con l’intenzione di andare a sistemare quella che è una situazione scoperta per il ruolo di terzino. Il calciatore dell’Empoli è adatto a giocare proprio in un ruolo alla Theo e, considerando che Jimenez e le alternative non hanno convinto in rossonero fino a questo momento, non dando quasi mai modo a Theo Hernandez di riposare, a gennaio potrebbe arrivare Giuseppe Pezzella dall’Empoli proprio al fine di riuscire ad alternare il francese, riposando, quando sarà necessario.

Le cifre del colpo dall’Empoli

Secondo le intenzioni del Milan, per il vice-Theo Hernandez, non si vorrebbe andare oltre i 5 milioni. La società di Fabrizio Corsi dal canto proprio e per le prestazioni stesse del suo difensore, potrebbe alzare la posta. Per vendere Giuseppe Pezzella, ci sarà bisogno di 10 milioni di euro. I rossoneri puntano allo sconto e, considerando i legami che ci sono con la società empolese, visto il passato su Krunic e Bennacer, ma anche il presente sull’affare Devis Vasquez in porta – uno dei migliori portieri del campionato -, puntano alla realizzazione del colpo dall’Empoli.