Milan, rinforzo in mediana a gennaio: è già in Serie A

Il reparto di centrocampo del Milan necessita di un nuovo innesto nel mercato di gennaio: spunta una nuova pista dalla Serie A

Fino a questo momento il campionato disputato dal Milan ha vissuto momenti di alti e bassi costanti con la squadra che non ha saputo trovare la giusta continuità fino a questo punto della stagione per riuscire a trovarsi in lotta per i vertici in Serie A. In Champions League, invece, dopo un inizio più complicato ora i rossoneri sono in risalita e sperano di riuscire a raccogliere molti punti nelle ultime quattro gare per un piazzamento nelle prime posizioni. Per riuscirci servono però innesti sul mercato a gennaio.

Bennacer non dà garanzie sul rientro: il Milan ha una nuova idea per la mediana

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il Milan ospiterà in casa a San Siro la Juventus per dar vita a quello che è il big match della 13^ giornata di Serie A. Il tecnico rossonera Paulo Fonseca non vuole più perdere quei punti che fino a questo momento sono evaporati non permettendo alla squadra di restare vicina alle dirette concorrenti e si attende anche alcuni rinforzi dal mercato di gennaio per poter sfruttare un organico più completo in grado di battagliare su più fronti visto che inizierà a dicembre anche la Coppa Italia.

Un reparto in cui per il Diavolo potrebbe essere importante intervenire è quello di centrocampo visto che dopo la coppia di titolari composta da Fofana e da Reijnders non ci sono molte altre soluzioni affidabili, da quando Bennacer è rimasto fermo ai box per infortunio. Le sue condizioni fisiche non lasciano dormire sonni tranquilli allo staff medico rossonero e non è escluso che il suo rientro possa essere posticipato fino a febbraio.

Milan, occhi puntati su Reda Belahyane del Verona per il centrocampo

Per tale motivo la dirigenza di via Aldo Rossi si sta muovendo per cercare un nuovo centrocampista già pronto per essere inserito subito in inverno nella rosa milanista. Il nome nuovo che fa oggi La Gazzetta dello Sport è quello del giovane talento Reda Belahyane, di proprietà dell’Hellas Verona.

Secondo la rosea, il giovane marocchino classe 2004 è finito sul taccuino del Milan che apprezza le qualità mostrate con la divisa degli scaligeri in queste prime dodici giornate di campionato durante le quali ha fornito anche due assist e si è dimostrato uno dei punti di forza del Verona.