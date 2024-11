Milan, svolta per il centrocampista: lo riportano a casa

Il Milan è sempre più deciso a riportare a casa il centrocampista: contatti in corso con l’entourage del giocatore.

Stando alle premesse sarà di sicuro un mercato di gennaio scoppiettante in Serie A. Molte squadre hanno bisogno di rinforzarsi anche a causa dei vari infortuni che rendono difficile affrontare i vari impegni nel migliore dei modi. Tra queste c’è anche il Milan, che si trova attardato in campionato e anche in Champions League ha bisogno di centrare altri risultati positivi per garantirsi la qualificazione agli ottavi o almeno al playoff. Dalle voci che arrivano da Milanello pare che la società rossonera stia andando anche alla ricerca di un centrocampista, visto che Bennacer – che dovrebbe rientrare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 – non sembra dare molte garanzie.

Tuttavia Ibrahimovic e Moncada non lavorano solo in vista di gennaio. La dirigenza rossonera, infatti, guarda con molta attenzione anche alle occasioni che potrebbero presentarsi la prossima estate per migliorare la mediana.

Milan, il colpo a centrocampo è un grande ritorno: contatti in corso

Nei colloqui con Fonseca sono emersi dei nomi ben precisi e uno di questi sta già facendo sognare i tifosi rossoneri. Il Milan, infatti, sta seriamente pensando di riportare a casa un giocatore che era entrato totalmente nel cuore del popolo milanista. Stiamo parlando di Sandro Tonali, protagonista ieri sera con la Nazionale azzurra in Belgio: suo il gol decisivo che ha permesso agli azzurri di violare il Re Baldovino di Bruxelles e ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Nations League con un turno di anticipo.

Proprio dopo la rete in Belgio è tornata a circolare questa voce, rilanciata anche da Fichajes.net. Tonali è attualmente in forze al Newcastle ed è tornato a fornire un contributo importante ai Magpies dopo la lunga squalifica per calcioscommesse. Sei presenze da titolare per lui in Premier League e EFL Cup, a cui si aggiungono altri 5 gettoni da subentrato.

Tonali-Milan, si può fare: l’azzurro tornerebbe di corsa

Tonali si trova bene in Inghilterra ma se dovesse davvero arrivare la chiamata del Milan sarebbe pienamente disposto a prendere in considerazione il ritorno a casa. L’addio dell’estate 2023 – circa 64 milioni versati dal club inglese per accaparrarselo – è stato molto doloroso per il centrocampista, particolarmente legato alla maglia rossonera.

Al momento è solo una suggestione ma già nelle prossime settimane l’idea potrebbe prendere forma. I tifosi milanisti ci sperano, anche perché si tratterebbe di un super colpo che alzerebbe molto il livello del centrocampo rossonero.