Milan-Theo Hernandez, ultim’ora sul rinnovo: l’annuncio in diretta preoccupa

Dopo la vittoria al Santiago Bernabeu c’è grande soddisfazione in casa Milan. Intanto preoccupa però la situazione legata ai rinnovi di contratto.

Grande entusiasmo in casa Milan dopo un inizio di stagione difficile. Il club rossonero con un’impresa per certi versi storica ha espugnato il Santiago Bernabeu, rifilando un sonoro 3 a 1 al Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Una prestazione sontuosa dove tutti hanno dato il massimo e offerto una grande prova.

Una partita dove la formazione di Fonseca ha gestito la gara dal primo all’ultimo minuto dimostrando di meritare questa vittoria. Tre punti importanti non solo per il morale e il futuro del tecnico portoghese ma anche in chiave classifica visto che i prossimi impegni non sono complicatissimi; il Milan – nonostante le due sconfitte a inizio Champions – rischia paradossalmente di entrare nelle prime 8 o comunque di fare ai Playoff dalle primissime posizioni.

La vittoria del Milan evidenzia ancora una volta quanto alcuni uomini siano fondamentali nella rosa rossonera. Tra questi non possiamo non citare il francese Theo Hernandez, giocatore fondamentale da anni nelle dinamiche della società milanese e che vede il suo contratto in scadenza nel 2026. Il giornalista di Diario As Mirko Calemme ha fatto il punto nella trasmissione Ti Amo Calciomercato di Calciomercato.it, facendo chiarezza sulla situazione contrattuale del giocatore.

Futuro Theo Hernandez, ansia tra i tifosi Milan

Parlando del contratto di Theo è arrivata una sentenza piuttosto netta: “Ad oggi non c’è stato alcun contatto tra il Milan e gli agenti di Theo Hernandez per il rinnovo. Non ci sono stati approcci e non c’è stata l’avviare una trattativa, la trattativa non è ancora partita quindi”. Calemme ha sottolineato che c’è la volontà del giocatore e del club di provare a venirsi incontro ma ha fatto capire comunque che non è una situazione semplice per nessuno.

Il Milan vede la stella francese con il contratto tra meno di due anni e il giocatore – a 27 anni – arriva ad una decisione, un bivio, fondamentale per tutta la sua carriera. Sul giocatore ci sono Bayern Monaco e Psg e la richiesta per il rinnovo è piuttosto alta anche se inferiore agli 8 milioni di cui si è parlato qualche tempo fa.

Il Milan deve venire incontro al suo gioiello altrimenti potrebbero esserci repentini colpi di scena ed occhio quindi al futuro di Theo. Il club rossonero vede Maignan e Theo Hernandez con il contratto in scadenza il 30 Giugno 2026 e sono due situazioni che il club vuole risolvere il prima possibile.