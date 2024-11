Milan, torna nel mirino una punta: la sua squadra lo ha già sostituito

In vista del mercato di gennaio, il trasferimento di un centravanti da una big straniera ad un’altra aiuta il Milan: pronto l’affondo per il vecchio pallino del club

Il Milan si prepara al ritorno in campionato dopo la fine della sosta per le gare delle Nazionali, il primo avversario del Diavolo sarà tutt’altro che semplice o banale perché si tratta della Juventus. Sabato a San Siro alle ore 18 arriva la Juventus di Thiago Motta per dare il via ad una sfida che è anche un grande classico del calcio italiano. Il calendario per il Milan, almeno sulla carta, dopo si fa un po’ più semplice perché ci saranno le partite contro Slovan Bratislava, Empoli e Sassuolo (quest’ultima in Coppa Italia).

Il Milan vuole allungare le rotazioni in avanti: torna di moda un vecchio pallino

La partita contro il Sassuolo darà il via alla terza competizione della stagione per il Milan e a gennaio si aggiungerà poi anche la Supercoppa Italiana da giocare con semifinale (più eventuale finale) in Arabia Saudita e la prima sfidante sarà nuovamente proprio la Juventus. Viste tutte queste competizioni alle quali il Diavolo deve partecipare, il tecnico Paulo Fonseca deve sperare di poter contare su tutta quanta la sua rosa al massimo della forma.

I percorsi in Champions League e in Coppa Italia dovranno essere i più lunghi possibili per far felici i tifosi. Per tale motivo nel mercato di gennaio potrebbe essere necessario intervenire sul mercato in diversi reparti compreso l’attacco dove oltre ad Alvaro Morata le prime punte sono il giovanissimo Camarda e Abraham, ma quest’ultimo non ha mai convinto ancora del tutto. Ecco che sull’agenda rossonera è rispuntato il nome di un vecchio pallino.

Il Manchester United vuole liberarsi di Zirkzee: già scelto il nuovo centravanti

La scorsa estate il Milan aveva scelto come primo nome per rinforzare l’attacco quello di Joshua Zirkzee ma la trattativa per il centravanti olandese si era arenata a causa delle esorbitanti commissioni richieste dagli agenti del giocatore stesso. Alla fine il Bologna lo ha ceduto al Manchester United ma in Inghilterra le cose per il classe 2001 ex Bayern Monaco non si stanno mettendo sui binari sperati e il suo ambientamento procede a rilento.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano britannico Sun, lo United sarebbe già pronto a prendere a gennaio Randal Kolo Muani come primo rinforzo offensivo e così metterebbe sulla porta Zirkzee. Il Milan potrebbe quindi tornare a farsi sotto con gli agenti del giocatore che sarebbe un’ottima alternativa in attacco per Fonseca ma su di lui ci sono anche la Juventus e il Napoli.