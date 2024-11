Milan, torna Tonali: la formula ha sbloccato l’affare

Sandro Tonali è stato un uomo molto importante per il Milan nell’anno dello scudetto: ora il ritorno può concretizzarsi con una nuova formula

L’addio del centrocampista a Milano, e soprattutto al club rossonero, è una pagina parecchio dolorosa per tutti i tifosi meneghini, che si sono dovuti abituare ben presto alla sua assenza in mezzo al campo. Non sono stati in pochi a credere che venderlo fosse perdere un pezzo di identità, anche se in molti si sono ricreduti per via del caso scommesse che gli ha bloccato un anno di carriera.

Ora però è tornato e l’ha fatto in grande stile. Luciano Spalletti l’ha richiamato in Nazionale italiana e ha dato subito delle risposte importanti, facendo capire che non sarà facile tenerlo da parte, nonostante la grande concorrenza.

Il grande ritorno di Tonali: come vanno le cose al Newcastle

Tonali è stato un grande acquisto per il Newcastle, che ha investito quasi 60 milioni di euro pur di strapparlo al Milan. Dopo un anno fermo, però, non è ancora riuscito a conquistare la centralità nel gioco e nel gruppo che in molti si aspettavano. Finora ha giocato otto partite in Premier League in questa stagione, ma solo il 40% da titolare, senza trovare né gol né assist.

La mezzala è molto apprezzata in Italia e il Milan lo riprenderebbe volentieri con sé, anche perché ha necessità di investire proprio in quella zona di campo. Fofana e Reijnders stanno tenendo un rendimento molto alto – soprattutto l’olandese -, ma un altro elemento di qualità e sostanza potrebbe rappresentare una vera e propria svolta, soprattutto se in grado di fare la differenza nello spogliatoio come Tonali.

Rispetto a qualche tempo fa, il ritorno ora pare decisamente possibile, anche perché la valutazione del ragazzo è calata e si attesta attorno ai 40 milioni di euro, forse anche qualcosa in meno.

Annuncio dalla Spagna sul ritorno di Tonali

La pensano così anche dalla Spagna e, in particolare, i giornalisti di ‘fichajes.net’, che hanno scritto chiaramente che il Milan sogna il ritorno e addirittura avrebbe intenzione di provarci già per gennaio.

Bisogna verificare, però, la volontà del Newcastle di privarsi del calciatore, mentre il ragazzo tornerebbe di corsa a Milano, che sente ancora come casa sua. Con una formula ‘fantasiosa’, come un prestito oneroso con obbligo di riscatto e bonus, l’affare potrebbe davvero andare a buon fine. Ma occhio anche agli affari in uscita.