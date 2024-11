Occasione dal Napoli a gennaio: l’ex allenatore lo spinge al Milan

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere, a sorpresa e già a gennaio, una grande occasione che arriva dal Napoli.

Potrebbe rivitalizzarlo Paulo Fonseca che, puntando sul calciatore in uscita dagli azzurri e che fu tra i principali protagonisti dello Scudetto vinto dagli azzurri nel 2022/2023, darebbe al Milan una nuova soluzione in avanti.

Stesso calciatore che in passato fu cercato dal Milan e, attraverso l’occasione di calciomercato, potrebbe adesso rivederlo tra i principali rumors proprio dei rossoneri.

Calciomercato: occasione dal Napoli, già a gennaio

Già a gennaio potrebbe riproporsi l’occasione di calciomercato per il Milan, dal Napoli.

Troppo chiusi da Romelu Lukaku in attacco, ci sono due calciatori che al Napoli proprio non trovano spazio. E di recente, in un’intervista, ha dichiarato pure di voler giocare di più visto, per esprimere tutte le sue qualità che non gli stanno permettendo neppure di brillare in Nazionale.

Si parla infatti di Giacomo Raspadori, calciatore che potrebbe tornare nei radar del Milan, per il presente e il futuro dei rossoneri. A prendere voce è il suo ex allenatore che, intercettato ai microfoni di un’emittente radiofonica a Napoli, ha spinto il Milan a sceglierlo come nuovo acquisto.

“Milan, prendilo dal Napoli”: l’ex tecnico lo spinge in rossonero

Lo ha visto al Sassuolo, l’ex allenatore dei neroverdi, quando però Giacomo Raspadori era giovanissimo e ancora era nell’Under 20 del club. L’allenatore Christian Bucchi, anche ex Napoli tra le altre, ha così commentato la possibilità di vedere il calciatore degli azzurri e della Nazionale, al Milan, già a gennaio. Le sue parole, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sull’occasione di calciomercato per il Milan: “Ci sta che Raspadori chieda di giocare di più, quando è passato dal Sassuolo al Napoli ha fatto un gran bel salto di qualità. Raspadori è un calciatore rapido e veloce, deve legittimare la titolarità e a Napoli pare non abbia questa possibilità. Sta vivendo un momento difficile, credo che per il bene di tutti sia il caso di trovare una soluzione. Fossi in una squadra tipo Milan o Lazio, lo prenderei subito. All’Atalanta non lo vedrei bene perché c’è troppa concorrenza”.

Mercato Milan: le cifre del colpo dal Napoli

Chiaro è che il Napoli non ha intenzione di svendere il proprio attaccante e figurarsi se lo farà in caso di cessione ad una rivale Scudetto, a gennaio. Per quanto riguarda Raspadori, che resta comunque un’occasione importante per il calciomercato del Milan, ci vorranno almeno 25-30 milioni, che sono le cifre che chiederà De Laurentiis, spese proprio per prelevarlo nell’estate del 2022 dal Sassuolo. Il Milan, considerando che Abraham ha convinto parzialmente e Jovic ai margini del progetto, ha bisogno di un’alternativa in avanti e che, all’occasione, può anche finire alle spalle di Morata.