Piovono polemiche su Theo Hernandez: attacco in diretta, nuove critiche alla stella del Milan

Il giocatore francese Theo Hernandez è finito nella bufera dopo la brutta prestazione di Cagliari. Arrivano nuove pesanti dichiarazioni.

Come capita spesso quando non riesci ad ottenere i 3 punti e poi arriva la sosta si discute per due settimane del momento difficile. Purtroppo questo è il rischio che potrebbe seriamente capitare anche al Milan e in queste ore sono nate diverse polemiche circa la squadra di Paulo Fonseca.

Un club di grande talento perchè il Milan ha dimostrato in grandi match di poter competere contro chiunque o quasi, ma allo stesso tempo una squadra con troppi problemi, soprattutto dal punto di vista mentale visto che spesso alterna preoccupanti alti e bassi, specialmente nei suoi calciatori di riferimento.

Cagliari è stata una sfida speciale per Rafa Leao, un giocatore tornato a essere decisivo negli ultimi giorni, e anche in Sardegna autore di una spettacolare doppietta. Purtroppo per Rafa e per il Milan in Sardegna non è stato cosi per tutti ed anzi il laterale francese Theo Hernandez è stato protagonista con una prestazione abbastanza al di sotto delle aspettative. Anzi potremmo dire una gara ben oltre l’insufficienza semplice.

Milan, pesante attacco contro Theo Hernandez

Attraverso i microfoni di Pressing l’ex giocatore Massimo Mauro ha parlato di Theo Hernandez e ha avuto parole piuttosto dure nei suoi confronti, ecco nello specifico le sue parole: “Quando i giocatori importantissimi corrono solo dietro a giocatori importantissimi iniziano a diventare dannosi per la squadra”, Mauro ha proseguito spiegando il suo punto di vista e ha raccontato:

“Theo ha corso dietro a Rodrygo e Vinicius nel match contro il Real Madrid mentre a Cagliari non ha mai rincorso contro gli avversari e la palla gli è passata due volte sopra la testa”, il riferimento di Mauro è ai gol di Zappa e Zortea con i giocatori che hanno fatto quasi quello che volevano nella fase offensiva e Theo autore di una prestazione abbastanza deludente.

Da qui le parole di Mauro su Theo e sul tecnico – tanto criticato quest’anno – Paulo Fonseca: “Si può parlare di Fonseca e delle sue colpe nel non essere in grado di tirare fuori la grinta i determinate gare ma sono anche i giocatori perchè vedere questo Theo Hernandez cosi fa piuttosto male. Questo è un serio problema per il Milan”. E in molti dei tifosi sembrano pensare allo stesso modo.