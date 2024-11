Polveriera Roma: a gennaio può finire al Milan, la notizia

Può finire al Milan, nella notizia legata al momento difficile che sta vivendo il club capitolino, che viene definito una vera e propria polveriera.

Nella scorsa estate erano già emerse alcune voci legate all’approdo al Milan per uno dei calciatori della Roma che, in questa situazione complessa che sta vivendo in giallorosso, potrebbe portarlo alla cessione, come viene raccontato nel corso di questa giornata.

Ad approfittarne, potrebbe appunto essere il Milan. I rossoneri, nel calciomercato a gennaio, dovranno intervenire proprio sul mercato, dando a Paulo Fonseca ciò che manca, E l’occasione, a sorpresa, potrebbe arrivare dalla Roma.

Calciomercato Milan: occasione dalla Roma, può succedere a gennaio

Può succedere a gennaio, l’occasione di calciomercato per il Milan arriva dalla Roma. Quest’oggi, tra le colonne de Il Messaggero, è stato svelato che nel mercato di riparazione, potrebbe trovare la soluzione nella cessione, il calciatore che ha vissuto in giallorosso non poche difficoltà fino a questo momento.

La situazione in Capitale è terribile, tanto da poter vedere alcune cessioni già a gennaio e non solo a fine stagione. Il quotidiano spiega che ci sarebbero addirittura otto squadre sulle tracce del calciatore pronto ai saluti, alla Roma, ma tutte in Bundesliga per il ritorno in Germania.

Per il Milan, a questo punto, sarebbe un’occasione di calciomercato ghiotta considerando quelle che restano le volontà di rimanere in Italia per lui che, fino a questo momento, non è riuscito ancora ad incidere in Serie A. Per scelta tecnica, in un momento dove alla Roma risulta difficile davvero trovarci il positivo.

Milan, ritorno di fiamma? L’ipotesi a gennaio dalla Roma

Può esserci il ritorno di fiamma da parte del Milan che, approfittando della complessa situazione alla Roma, potrebbe andare a prelevare Mats Hummels dal club della Capitale. Con i giallorossi non è scoppiata la scintilla, col giocatore che pubblicamente ha anche sottolineato, seppur in modo ironico, le sue continue esclusioni dalle scelte degli allenatori in Capitale fino a questo momento. Dalla finale di Champions League al momento di totale polveriera che si vive alla Roma, che porterebbe quindi Hummels ai saluti, già a gennaio, accendendo l’interesse del Milan, qualora dovesse la Roma cederlo a cifre simboliche, quasi a zero.

Ultime Milan: piace anche un altro calciatore dai giallorossi

Oltre alla soluzione che porta a Hummels, occhio anche all’ipotesi Hermoso. Per entrambi, la cifra della cessione, sarebbe simbolica. Non vuole andare verso il costo del cartellino il club milanista, ma permettendo in ogni caso la possibilità alla Roma di non spendere i soldi fissati sullo stipendio per entrambi i calciatori. Questo, potrebbe convincere i giallorossi alla cessione di uno dei due, con Hummels in ogni caso quella maggiormente possibile. Soprattutto se si pensa all’interesse passato, nell’occasione che il Milan poteva sfruttare nel corso dell’ultima estate.