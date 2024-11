Rebus Leao, possibile addio a gennaio: il Milan osserva la situazione con Fonseca

Clamorosi rumors di mercato nelle ultime ore circa il futuro di Rafa Leao. L’attaccante portoghese sarebbe ai ferri corti con Fonseca.

Quando i tifosi seppero la notizia dell’approdo di Paulo Fonseca sulla panchina in molti filtrava cauto ottimismo riguardo la situazione di Rafa Leao. I due sono connazionali, Fonseca è amante del gioco offensivo e per tanti poteva essere l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni del talento portoghese.

Sono passati circa 3 mesi dal suo arrivo a Milanello ma le cose stanno andando totalmente in maniera differente. Nelle ultime due gare il giocatore è partito in panchina, i rapporti sembrano tesi e nel corso della stagione più volte il giocatore è apparso infastidito al momento dei cambi; i risultati della squadra ma anche di Rafa non sono però dalla sua, 1 solo gol nelle ultime 23 partite e prestazioni abbastanza altalenanti.

Fonseca lo ha fatto capire chiaramente, l’obiettivo è rilanciare la squadra e soprattutto il giocatore, apparso in difficoltà. Nessun singolo però viene prima del gruppo e la società – da questo punto di vista – è totalmente dalla parte del tecnico. Leao però non gradisce e secondo quanto riporta Tuttosport potrebbe arrivare ad una clamorosa decisione. In casa Milan le acque sono piuttosto agitate.

Futuro Leao, e ora che succede in casa Milan?

Come sottolinea Tuttosport il feeling tra Fonseca e Leao non c’è ed anzi – in questo momento – il rapporto è ai minimi termini. La squadra viene prima di tutto, ma Rafa è un asset importante per tutta la società e il club si augura che le cose cambino il prima possibile; altrimenti si potrebbe arrivare ad una clamorosa e inattesa rottura.

Secondo il quotidiano il giocatore avrebbe dato mandato ai suoi agenti di monitorare la situazione nell’eventualità le cose continuino su questa strada, e quindi vi sia la permanenza di Fonseca e ulteriori panchine. Il Milan spinge per una risoluzione positiva delle cose, Leao è il calciatore più pagato in rosa e fino a qualche mese veniva valutato oltre 100 milioni. I risultati in campo però non sono dalla parte di Rafa e al momento appare difficile vedere qualche club provare a investire queste cifre.

Leao diventa sempre di più un rebus, ennesimo problema di un inizio di stagione traumatico per i colori rossoneri. La società e i tifosi aspettano la svolta, sia per il club che per il giocatore e anche il futuro di Fonseca non è cosi sicuro. Vedremo già a Monza come andranno le cose e se il giocatore partirà dal primo minuto.