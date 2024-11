Ribaltone Leao, ora è cambiato tutto: novità assoluta nella stagione del Milan

Rafa Leao è uno dei grandi protagonisti della vittoria di Bratislava. Il portoghese ancora a segno nella trasferta di Champions League.

Il Milan espugna Bratislava – seppur con qualche difficoltà – ed è ora in piena corsa per qualificarsi alla Top 8 di Champions League. Una situazione inimmaginabile fino a qualche giornata fa ma che regala grande ottimismo in casa rossonera. Buona parte del merito è di Rafa Leao.

Con la vittoria di Madrid e quella di Bratislava il Milan ora ha un calendario sulla carta agevole e i 3 punti di ieri sono stati fondamentali. I quotidiani odierni lanciano Rafa Leao, è lui ora l’uomo del momento in casa Milan e la squadra ha finalmente ritrovato il suo gioiello.

Le ultime sfide hanno visto Rafa brillare contro Real Madrid, Cagliari e ora Slovan e solo contro la Juve è arrivata una prova opaca. Anche con la maglia della Nazionale il talento lusitano è apparso rigenerato, il Milan può sorridere e si è letteralmente ribaltata una situazione rispetto a due tre settimane fa. Prima il Milan vedeva la squadra più o meno girare e la sua stella in costante difficoltà e sotto assedio della critica, ora la situazione si è ribaltata. Il Milan ha difficoltà ma Rafa Leao continua a brillare.

Sorpresa Leao, finalmente c’è riuscito

Ad esempio l’edizione odierna del Giornale sottolinea che la prestazione del Milan è stata deludente, titola ‘Leao nel nulla’, sottolineando che c’è poco o nulla oltre al campione portoghese e la prestazione della squadra è stata fin troppo confusionaria. Pulisic, Fofana, Reijnders e Abraham sono gli unici a convincere oltre Leao mentre il resto della squadra è insufficiente e questo appare come piuttosto strano visto che parliamo di una squadra che ha vinto ed anche in trasferta.

Insomma il Milan non brilla ma ora almeno Rafa Leao è tornato. Il giocatore portoghese è pronto a portarsi sulle spalle il club rossonero e il Milan può utilizzare il portoghese per risalire la china sia in Europa che in serie A: il calciatore ieri è partito dalla panchina ma Fonseca lo ha fatto solo per preservarlo. Il suo sostituto, lo svizzero Okafor, non ha convinto ed è stato protagonista di una prestazione piuttosto deludente.

Il Milan sembra nuovamente Leao dipendente, il club rossonero non può fare a meno del giocatore e spera che il suo momento continui in questo modo.