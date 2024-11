Rivoluzione City e proposta “indecente” al Milan: il colpo a gennaio

Il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo considerando che, quello di riparazione, è a un mese e mezzo dalla sua apertura.

Dall’estero fanno sapere che il Manchester City, che non se la sta passando proprio benissimo, metterà in piano una totale rivoluzione e che sarà da capire poi se con Pep Guardiola in panchina ancora o se con altro progetto tecnico. Ma la sensazione è che questa rivoluzione, passerà per un grandissimo colpo dal Milan.

Perché se da una parte c’è la volontà di separarsi con i propri veterani, per dare nuova “fame” di vittoria al Manchester City, dall’altra c’è quella di prendere appunto, nuovi calciatori dai top club mondiali. E tra questi, ovviamente, figura anche l’AC Milan. Stesso Milan che, dopo diversi anni passati con alcuni dei propri gioielli, potrebbe scegliere di lasciarli partire, di fronte alle proposte a cifre “indecenti” che arriveranno dal City.

Calciomercato: la rivoluzione del City passa dal Milan, la notizia

La notizia dall’estero riguarda la possibilità di vedere tra i principali obiettivi di calciomercato in casa Manchester City, i top player del Milan.

Oltre alla situazione di Leao che si è complicata con Fonseca e che potrebbe vedere il portoghese lontano dai rossoneri, ci sono altri due calciatori della rosa del Milan che intrigano non solo Pep Guardiola, ma il Manchester City proprio, a prescindere da chi ci sarà sulla panchina dei Citizen.

Tant’è che, come svelano dall’estero, il primissimo colpo in programma e con l’intenzione di creare contatti già a gennaio, porterà alla scelta su Mike Maignan. Il portiere francese è l’indiziato numero uno per sostituire Ederson, in uscita dal City, con destinazione in Arabia Saudita probabilmente.

Il City fa sul serio: pronta la mega-offerta al Milan

Il Milan dovrà rispondere alle offerte che arrivano dal Manchester City. Questo, stando a quel che svelano dall’estero e precisamente da Fichajes.net, sui diversi portieri che si muoveranno in Europa. Tra questi, infatti, Ederson che saluterebbe il City per finire in Arabia Saudita. A quel punto, cercato già in passato, per Mike Maignan potrebbe arrivare l’occasione dal Manchester City. E se il Milan dovesse ricevere una delle proposte che in Premier League sono abituati a fare, tanto da battere record su record sul “portiere più pagato della storia”, allora a quel punto sarà difficile dire di no.

Le cifre sulla cessione record: il Milan ne guadagnerebbe

Il Milan ne guadagnerebbe sulla cessione al Manchester City, non per le qualità di Maignan che saranno insostituibili per certi versi, bensì per le cifre che il City spenderebbe a quel punto per prendere Maignan. Il record del portiere più pagato della storia riguarda sempre la Premier League con Kepa che fu pagato dal Chelsea ben 80 milioni. Il City, per convincere il Milan su Maignan, potrebbe spingersi verso quelle cifre.