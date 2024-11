Saltano Cagliari-Milan, è ufficiale: tegola per il mister

Cagliari-Milan si giocherà tra meno di una settimana, ma è già ufficiale che due calciatori non saranno della partita: che tegola per il mister

Il turno di Serie A è appena terminato, ora la testa delle squadre si concentra totalmente sulle coppe europee, ma c’è da pensare anche all’impegno di campionato che ci sarà alla fine di questa settimana.

Gli allenatori si adoperano in rotazioni continue, in modo di tentare di avere al massimo della forma la maggior parte dei big in rosa. E così dovrà fare anche Paulo Fonseca, che dovrà dare fondo alla sua rosa per non perdere altri punti per strada.

Tour de force del Milan: prima il Real Madrid e poi la Sardegna

Domani il Milan giocherà il big match contro il Real Madrid e ha necessità di portare punti a casa per tentare di strappare il pass per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Champions League.

Certo, l’impegno è difficilissimo e richiede la massima concentrazione degli interpreti in campo per tentare di bloccare i campioni d’Europa, ma negli ultimi minuti è arrivata una notizia importante per la partita che seguirà, cioè quella contro il Cagliari. I sardi questa sera erano in campo contro la Lazio, match terminato con la vittoria dei biancocelesti, che si sono portati al terzo posto in classifica.

Non sono finite, però, le brutte notizie per Davide Nicola, ora sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere, anche se mancano ancora tanti mesi per stabilire chi perderà la massima categoria. I rossoblù, infatti, non avranno a disposizione due calciatori per la partita contro il Milan.

Lazio-Cagliari, due espulsi per i sardi: salteranno il Milan

Yerry Mina oggi è tornato titolare e si è trovato a dover bloccare un avversario difficile come Taty Castellanos. L’argentino, però, alla lunga ha avuto la meglio e ha causato l’espulsione del colombiano per somma di cartellini gialli.

Si tratta di un’assenza davvero pesante per Nicola, che non avrà a disposizione il suo leader difensivo. Ma non è l’unica: poco dopo, precisamente al 78esimo, è stato seguito negli spogliatoi anche da Adopo, ancora per doppio cartellino giallo. E ovviamente anche lui sarà tra gli indisponibili per il Milan.

Il Cagliari è uscito con le ossa rotte dalla partita dello stadio Olimpico, ma dovrà anche far fronte a diverse assenze, e questo potrebbe essere un vantaggio non indifferente per i rossoneri.