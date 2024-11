Svolta Milan, Fonseca ha le idee chiare: ecco il piano rossonero

La sfida contro lo Slovan Bratislava è fondamentale nelle dinamiche della stagione in casa Milan. Fonseca non può sbagliare.

La stagione del Milan ha quasi sempre avuto in quest’annata alti e bassi piuttosto preoccupanti. Il club rossonero ha fatto exploit improvvisi e prestazioni deludente e sia i tifosi che addetti ai lavori sembrano ormai orientati a vedere questa squadra come una squadra fin troppo altalenante.

Nelle ultime gare abbiamo visto il Milan dominare al Santiago Bernabeu contro i campioni d’Europa del Real Madrid e poi offrire due prestazioni deludenti in campionato, prima il pirotecnico 3 a 3 di Cagliari e poi lo scialbo 0 a 0 contro la Juventus ed ora l’obiettivo scudetto sembra al momento piuttosto lontano.

Se in campionato la situazione è preoccupante, diversa invece è la Champions League con il Milan che ha una grande opportunità. La vittoria del Bernabeu permette ai rossoneri di avere il destino nelle proprie mani e l’obiettivo è la Top 8, classifica che eviterebbe la scomoda situazione dei Playoff per ottenere il pass qualificazione. Al momento il Milan è dietro alle italiane ma ha un calendario totalmente alla portata, ecco cosa serve per raggiungere la qualificazione.

Milan e il pass verso la Top 8 di Champions League

Domani il Milan giocherà a Bratislava ed ha una grandissima opportunità contro un club che – nell’ultima sfida di Champions League – ha subito 4 gol contro la Dinamo Zagabria. Insomma tutt’altro che uno squadrone e i tifosi sperano in una bella vittoria per dimenticare le critiche dell’ultima settimana. Il calendario del Milan fa sognare e per raggiungere la Top 8 servono 12 punti in quattro gare, situazione che è tutt’altro che utopia.

Prima lo Slovan Bratislava e poi le due sfide a San Siro contro Stella Rossa e Girona, insomma club di quarta fascia e che fanno ‘dormire sogni tranquilli’ al calcio italiano e nella fattispecie ai tifosi rossoneri. Infine l’ultima gara sarà la trasferta proprio c0ntro la Dinamo Zagabria. Un cammino ‘agevole’ e i tifosi sperano di non vedere passi falsi come quelli contro squadre alla portata come Parma o Cagliari, il Milan ha una grande opportunità e molto probabilmente con 18 punti dovrebbe raggiungere la Top 8 della competizione.

Domani non ci sarà lo squalificato Alvaro Morata e il peso dell’attacco rossonero sarà su Tammy Abraham che – insieme a Leao e Pulisic – può dare una grossa mano alla formazione milanista.