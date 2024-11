Tomori alla Juve, mossa Milan: il sostituto arriva gratis

Le voci di mercato su Fikayo Tomori spingono il Milan a cautelarsi: il nuovo difensore può arrivare gratis dalla Premier League.

Nonostante tutta la partita giocata al Bernabeu, terminata con il fantastico successo rossonero in casa del Real Madrid, Fonseca sembra voler optare per Fikayo Tomori al centro della difesa anche per il match di campionato contro il Cagliari. Il centrale difensivo sta ritrovando la giusta condizione dopo una serie di prestazioni deludenti che avevano scatenato anche molte critiche nei suoi confronti: per questo al momento è in vantaggio su Pavlovic per una maglia da titolare per il match di oggi all’Unipol Domus (calcio d’inizio ore 18). Tuttavia le voci che arrivano da Milanello continuano a parlare di un possibile addio a fine stagione.

Il Milan, stando ai rumors, avrebbe fissato un prezzo di circa 20-25 milioni per il difensore inglese. Le amnesie dell’ex Chelsea non convincono la dirigenza rossonera, disposta a sedersi al tavolo delle trattative se dovesse arrivare un’offerta di quel tipo.

Tomori, non solo Juve: richieste anche dalla Premier

Le ultime indiscrezioni riferiscono di un sondaggio da parte della Juventus, che dopo aver prelevato Kalulu la scorsa estate starebbe pensando di ricostituire in bianconero la coppia centrale che ebbe un ruolo decisivo nella conquista dello scudetto rossonero due anni fa. Tuttavia sul difensore 26enne non c’è solo la Signora: alcuni club di Premier League hanno manifestato un certo interesse per il giocatore e sarebbero pronti a riportarlo in Inghilterra.

Ma come si muoverebbe il Milan in caso di partenza di Tomori? Ibrahimovic e Moncada non vogliono farsi trovare impreparati di fronte a questa eventualità e pare abbiano già individuato il sostituto del nazionale inglese.

Milan, assalto a Lindelof: colpo a zero

Il nome che circola in queste ore nei corridoi di via Aldo Rossi è quello di Victor Lindelof, 30enne difensore svedese del Manchester United. Il suo contratto con i Red Devils è in scadenza e finora non sono stati fatti passi avanti per il rinnovo. I rossoneri fiutano il colpo a zero per giugno, anche se in realtà il Milan potrebbe fare un tentativo già a gennaio: il Manchester United potrebbe accontentarsi di un’offerta sui 10 milioni per lasciarlo partire nel mercato invernale.

Come piano B la dirigenza rossonera guarda sempre in Premier: l’altra idea riguarda infatti Jakub Kiwior, 24enne difensore dell’Arsenal molto apprezzato anche dalla Juventus. Tuttavia se i bianconeri dovessero concentrarsi su Tomori lascerebbero via libera al Diavolo per il polacco dei Gunners, che potrebbe sbarcare a Milano anche a gennaio con la formula del prestito.