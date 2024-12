125 anni Milan: assente Maldini, qual è il vero motivo

Il Milan festeggia i 125 anni della sua gloriosa storia, nella quale inevitabilmente hanno fatto parte Cesare e Paolo Maldini, con Daniel che ha ancora un futuro da scrivere.

Strano ovviamente vedere che ad una festa di tale portata, non sarà presente proprio Paolo Maldini a causa di quello che viene raccontato dai quotidiani, nel corso di questa mattinata.

Che non si siano lasciati bene il Milan società e il Maldini dirigente, è chiaro a tutti. Ma questa poteva risultare l’occasione giusta per ritrovarsi, anche senza occuparsi di quelli che sono i temi legati al ritorno al Milan o sulle cose che, in passato, non sono andate. Un modo per ritrovarsi che non ci sarà e che fa rumore, in quello che sarà un week-end importantissimo per il Milan.

Maldini non ci sarà ai 125 anni del Milan: l’assenza fa rumore

Secondo quanto c’è scritto su Calciomercato.com, Paolo Maldini non sarà a Milano per un motivo ben preciso, nella celebrazione dei 125 anni del Milan.

Fa strano pensare che in un momento così per il Milan, non ci sia proprio uno dei più grandi di sempre della storia rossonera, indelebile quella sua personale, per quanto fatto nella società milanista.

Uno Scudetto che ha vinto anche da dirigente, ma qualcosa è andato storto nel rapporto con RedBird che ha scelto di voltare pagina, così come Paolo Maldini, che non si è trovato ancora un’altra sistemazione dopo l’addio ai rossoneri.

Perché Maldini non ci sarà? Svelato il motivo

Come riportato dalla stessa fonte, Paolo Maldini potrebbe aver rifiutato l’invito del Milan, a causa di un rapporto ormai interrotto tra la società e lui. Alla festa dei 125 anni del Milan non c’è dunque uno dei simboli più importanti della storia del Milan. Di seguito, in ogni caso, la lista completa delle leggende che saranno presenti a San Siro, per Milan-Genoa.

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

Non solo Maldini: un altro assente importante a San Siro

Per motivi diversi e di natura personali, anche Andriy Shevchenko non sarà a San Siro per la festa dei 125 del Milan, in occasione della sfida contro il Genoa. In un secondo momento, fanno sapere gli stessi media, ci sarà un evento diverso con Sheva protagonista per celebrare quello che è stato il suo cammino in rossonero, scrivendo pagine indelebili nella storia della squadra milanista.