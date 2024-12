Addio Fonseca, il Milan ha già un piano: due soluzioni per salutare il tecnico

Il futuro del tecnico del Milan Paulo Fonseca resta in forte bilico. I rumors sull’allenatore sono ormai all’ordine del giorno.

La vittoria di misura contro l’Hellas Verona al Bentegodi non ha spento le polemiche e in casa Milan è sempre il futuro di Fonseca uno dei tema caldi. Il tecnico portoghese è arrivato in estate per sostituire Pioli ma attorno a lui non c’è mai stato un grandissimo entusiasmo e grande fiducia all’orizzonte, anzi tutt’altro.

I tifosi del Milan hanno ‘storto il naso’ all’annuncio del tecnico e la situazione è sicuramente peggiorata dopo questi primi 3-4 mesi della stagione. In Champions League i rossoneri stanno facendo una buona competizione ma a preoccupare è la situazione in campionato dove lo scudetto è utopia e anche raggiungere una delle prime quattro posizioni in classifica non sembra semplice. Anche se va ricordato i rossoneri hanno comunque una gara in meno, quella da recuperare contro il Bologna.

In queste settimane si è parlato molto della panchina rossonera e in diverse occasioni Fonseca ha salvato la sua panchina in extremis. Una sconfitta contro il Verona ad esempio avrebbe messo la posizione del tecnico a forte rischio ma il Milan fortunatamente ha vinto. L’edizione odierna di Tuttosport ha analizzato il futuro di Fonseca e il Milan si sarebbe già tutelato.

Milan-Fonseca, ecco come può finire il rapporto lavorativo

Il quotidiano torinese ha spiegato che di fatto il Milan ha già valutato la possibilità di esonerare Fonseca e che comunque la società ha delle opzioni per rescindere in anticipo il contratto del tecnico. A stagione in corso il club potrebbe trovare subito accordo con il tecnico per chiudere prima del 30 Giugno. Il quotidiano sottolinea inoltre che le parti potrebbero salutarsi senza alcun patema a fine stagione con il Milan che non dovrebbe pagare il tecnico, anzi.

Tuttosport conferma cosi: “Pagando una determinata cifra, variabile da stagione a stagione e già stabilità, potrà chiudere in anticipo il rapporto con Fonseca che percepisce 2.5 milioni di euro all’anno”. In questo modo il club rossonero si è tutelato e cosi non dovrà correre il rischio di avere due allenatori a libro paga nella stessa stagione. RedBird è molto attenta da questo punto di vista e si è tutelata in ogni modo.

Ovviamente i tifosi si augurano che la stagione del Milan possa cambiare presto e che si spegnino cosi tutti i possibili rumors riguardo il futuro del tecnico.