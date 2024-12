Sono insistenti le voci che vedono protagonista Massimiliano Allegri, nel ritorno che si consumerà in Serie A.

C’è un club in particolare che, a seguito anche delle dichiarazioni del proprio dirigente, sta valutando le opzioni in panchina e tra queste, spunta quella di Massimiliano Allegri.

Tornando in Serie A, Max Allegri potrebbe fare la storia e farlo grazie al Milan. Ci sono alcuni rumors sul suo ritorno in Italia che lo vedono protagonista, col tecnico di Livorno che potrebbe gradire maggiormente la pista italiana, piuttosto che quella in Inghilterra, fronte Tottenham. A riportare le ultime notizie su Allegri, con ritorno in Serie A sono gli emittenti satellitari di Sky Sport.

Allegri di nuovo in Serie A: la notizia da Sky

La notizia arriva da Sky Sport in merito al ritorno in Serie A per Massimiliano Allegri. C’è una squadra che si interroga sul suo futuro e questo, potrebbe rivederlo in Italia, allontanando così i rumors legati al Tottenham.

Una squadra tra tutte, nel nuovo progetto tecnico che sarà nel 2025/2026, sta puntando in alto. Sotto servizio e gestione di Claudio Ranieri, che passerà in dirigenza, la Roma pensa ad Allegri, se non ad Ancelotti. Ma su Allegri c’è anche il Milan dove, in rossonero, può fare la storia.

Va a caccia di un record personale che, nell’ambizione di vincere il ventesimo Scudetto, il Milan, può far trovare a Massimiliano Allegri. Tra i rumors più accreditati per il futuro, in rossonero, c’è il nome del tecnico livornese per la panchina del Milan, qualora questo di Fonseca dovesse effettivamente essere l’unico suo anno vissuto in rossonero.

Allegri nella storia: può succedere grazie al Milan

Se Fonseca pensa di poter vincere lo Scudetto, è giusto continuare a crederci essendo il Milan, la squadra tra le più titolate in Serie A e comunque ancora in corsa, anche se lontano di diversi punti dalla vetta. Ma uno Scudetto, senza Fonseca e nella prossima stagione, è altrettanto possibile. Uno Scudetto che può vedere il nome di Massimiliano Allegri entrare nella storia della Serie A, grazie all’arrivo al Milan, con ipotetico sogno Scudetto e seconda stella da trovare. Qualora dovesse il Milan vincere con Allegri in panchina – per lui sarebbe un ritorno con un secondo Scudetto vinto in rossonero -, vorrebbe dire settimo Scudetto vinto in Italia come il più grande allenatore italiano di sempre, per titoli vinti sul campionato: sette Scudetti in Italia come Giovanni Trapattoni.

Ultime su Allegri: le ipotesi italiane, non solo il Milan

Erano circolate alcune voci, di recente, anche legate al ritorno in bianconero per Allegri. La verità è che lo stesso tecnico vuole tornare in Serie A solo di fronte ad un progetto che, nell’immediato, può permettergli di vincere lo Scudetto che, per lui, sarebbe il settimo dopo gli anni passati proprio tra Juve e Milan.