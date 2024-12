Ancelotti al Milan, arriva la sentenza in diretta: messaggio netto anche ad Ibra

In queste ore si è parlato del possibile ritorno di Carlo Ancelotti al Milan. Le dichiarazioni riguardo il tecnico fanno molto scalpore.

In casa Milan sono ore frenetiche e il futuro di Paulo Fonseca resta in forte bilico. Il tecnico rossonero si gioca molto delle sue opportunità nella trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona e una sconfitta potrebbe portare all’esonero immediato. Intanto addetti ai lavori e tifosi si chiedono chi possa sostituire il tecnico portoghese.

Nelle ultime settimane i nomi più caldi sono stati senza dubbio quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri ma non sono gli unici ed anzi non è da escludere che il club prenda una soluzione alternativa fino a fine stagione e poi valuti a fine anno, visto un’annata finora per certi versi a dir poco sconcertante. Il Milan ha ancora buone chance in Champions League per la Top 8, ma è il campionato che preoccupa tutti.

Al momento la formazione rossonera è ottava, dietro persino al Bologna di Vincenzo Italiano. Le questioni Leao prima e Tomori e soprattutto Theo adesso preoccupano la società con uno spogliatoio che non è armonioso come invece dovrebbe essere. Il giornalista Pastore – insieme a Fabrizio Biasin – ha analizzato durante Cronache di Spogliatoio cosa servirebbe davvero al club rossonero.

Occhio Milan, arrivano le parole sul nuovo eventuale tecnico

Giuseppe Pastore si è in primo luogo concentrato su chi prende le scelte in casa Milan ed ha spiegato. “Già il verbo prendiamo presuppone un soggetto che io non so individuare. Chi prende le decisioni al Milan? Sono tutte questioni complesse che io non so definire”, e lo stesso vale anche per questioni come gli obiettivi. Poi riguardo il tecnico del futuro l’allenatore ha chiarito:

“E’ una situazione simile a quella che sta vivendo alla Roma, io penso che ci vorrebbe un Ancelotti, una figura manageriale. Il problema è che se arrivi a pensare a questi nomi c’è un problema alla base”. E infine un messaggio relativo a Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca e l’allenatore ha proseguito:

“Chi prende queste decisioni in casa Milan? Ibra ha preso Fonseca? Io chiederei a Ibra perchè ha preso Fonseca in estate, e in primis – se davvero lo ha scelto lui – cosa ha visto nell’allenatore portoghese“, la chiosa finale con tutti in studio che annuiscono. Una situazione complicata in casa Milan e il futuro di Fonseca è ancora più in bilico con vari nomi che sono stati accostati al club rossonero.