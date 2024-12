Esonero Fonseca: Libero ha svelato il sostituto, svolta immediata

L’esonero di Fonseca rischia di diventare non più soltanto il tema caldo in casa Milan, ma anche concreto in quella che è la rivelazione di Libero.

Nel corso della sua edizione odierna è il giornalista Gabriele Galluccio che, in firma su Libero, svela quella che è la “Fatal Verona” possibile di questa sera al Bentegodi, qualora si dovesse consumare ciò che tutto l’ambiente Milan e i suoi tifosi non si augurano, in merito al risultato che vogliono trovare in casa dell’Hellas.

Ma l’esonero è dietro l’angolo e ci sarebbe un solo nome per sostituire Paulo Fonseca, al Milan, nell’immediato.

Esonero Fonseca e svolta immediata: spunta la verità sul sostituto

Un sostituto importante e non un traghettatore. È la scelta che riguarda il post-Fonseca, svelata questa mattina dal quotidiano Libero.

La stessa fonte svela che nelle ultime ore sarebbe circolato un solo nome per il dopo-Fonseca, in caso di esonero. I rossoneri, qualora dovessero scegliere di salutare il portoghese, non andranno verso la scelta presa dalla Roma, ad esempio, ovvero quella da traghettatore per la panchina.

La scelta che riguarderebbe il Milan, vedrebbe un grande ritorno in Serie A e in rossonero. La verità è che il Milan, licenzierebbe Fonseca solo di fronte alla grande occasione di prendere Allegri. Altrimenti resterà ferma com’è.

Verona-Milan, stasera la verità sull’esonero di Fonseca

Si gioca l’ultimo treno Fonseca e lo fa senza cambiare le sue idee. Perché, come riferiscono da La Gazzetta dello Sport, invece, sarà pure disposto a schierare Terracciano a centrocampo e Jimenez terzino, buttando dentro entrambi gli esterni a discapito di Theo Hernandez, che andrebbe così di nuovo in panchina. Difendendo le sue idee, che hanno giovato in realtà a Leao, stando a quelle che sono state le sue dichiarazioni, in precedenza. Ma la situazione, qualora non dovessero arrivare i risultati, diventerebbe insostenibile a questo punto, non più per lo stesso gioco e le stesse idee di Fonseca, ma proprio per i risultati che non arrivano. E a quel punto, dopo Verona, potrebbe scattare lo scossone al Milan, attraverso l’esonero.

Chi arriva al posto di Fonseca? Un solo nome per sostituirlo

C’è un solo nome per sostituire Fonseca e, questo, porterebbe a Massimiliano Allegri. Nonostante l’ingaggio alto, nonostante con Sarri si andrebbe su una soluzione legata a richieste economiche differenti, Zlatan Ibrahimovic potrebbe scegliere il suo ex allenatore. Dando la possibilità allo stesso Allegri di subentrare, per mettere delle basi importanti con piazzamento in Champions League – prima che la situazione possa precipitare in quest’annata in corso – e poi giocarsi lo Scudetto nella prossima stagione, contro quella che diventerebbe a quel punto la sua nuova rivale, la sua ex Juventus.