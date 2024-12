Esonero Fonseca, scatta “l’ora fatale”: la scelta sul sostituto

Adesso o mai più, scatta davvero “l’ora fatale” in merito all’esonero per Paulo Fonseca al Milan, nella scelta al bivio per i rossoneri.

Questa sera, in campo, ci vanno Hellas Verona-Milan in una gara che diventa fondamentale ai fini della classifica.

Perché senza neppure più calcolare la rincorsa ai primi posti e ipotizzando una corsa alle prime quattro squadre per il piazzamento in Champions League – competizione fondamentale per le finanze del Milan -, c’è bisogno di una reazione per rispondere ai fischi e alla contestazione dei 125 anni del club rossonero. E se non ci sarà reazione, allora ci sarà da porsi dei seri interrogativi in merito all’esonero di Fonseca.

Esonero Fonseca: ora fatale al Milan, la scelta sul sostituto

“L’ora fatale”, scrivono da Il Corriere dello Sport dove, in Prima Pagina, c’è la notizia sul possibile esonero di Paulo Fonseca.

Uno dei principali quotidiani italiani si interroga sul futuro del Milan, senza Fonseca, in caso di nuova debacle con l’Hellas Verona, in quella che sarà la sfida del Bentegodi.

Il tecnico portoghese rischia il posto e questa volta sul serio, con i rossoneri che, se il Milan dovesse non riuscire a vincere la sfida a Verona, dovranno porsi delle domande serie sul suo operato perché, in questo momento, la posizione in classifica segna il Milan all’ottavo posto con soli 23 punti in classifica e con l’Atalanta prima a quota 37, seppur con una gara in meno.

Milan, esonero Fonseca: chi arriva al suo posto? Il “bivio”

Il bivio sull’esonero di Fonseca, scrivono dalla stessa fonte, ma chi arriverebbe al suo posto? L’esonero per il tecnico del Milan porta ad una scelta: non quella del traghettatore. Tra le idee di Ibrahimovic potrebbero figurare due allenatori che ha conosciuto benissimo e in diversi momenti della sua carriera. Il primo porta a Roberto Mancini, che all’Inter ha vissuto momenti ottimi da calciatore, nell’esperienza all’Inter. Dall’altra e come seconda opzione, il nome di Max Allegri, allenatore che tornerebbe al Milan dopo quanto di straordinario fatto nel diciottesimo Scudetto vinto dai rossoneri. Ma c’è, poi, anche una terza ipotesi per il Milan, più realizzabile per le cifre dell’ingaggio.

Allegri o l’ex Napoli: favorito il secondo per un motivo

Più di Allegri, il nome di Maurizio Sarri risulta quello maggiormente possibile per il Milan e il motivo è legato al suo ingaggio. Potrebbe, il tecnico di Figline, accontentarsi di una cifra inferiore rispetto a quella che potrebbe percepire Allegri in rossonero. E, considerando già l’attuale ingaggio di Fonseca da continuare a pagargli in caso di esonero, Sarri sarebbe la soluzione più logica.