Ancora una beffa per il Milan: psicodramma Fonseca, la classifica è chiara

La sconfitta contro l’Atalanta preoccupa e non poco l’ambiente Milan. Ci si domanda quali siano i veri obiettivi in casa rossonera.

Una stagione che rischia di essere già quasi finita o comunque pregiudicata per il Milan di Paulo Fonseca. La sconfitta contro l’Atalanta chiude i giochi in chiave scudetto e anche altro e l’ambiente rossonero è ai minimi storici. La sconfitta è apparsa netta non solo per il 2 a 1 ma soprattutto per un dominio che ha lasciato le briciole ai rossoneri.

Più che le polemiche di Fonseca risuonano le parole di Alvaro Morata che ha sottolineato i meriti dell’Atalanta e una prestazione non all’altezza. Il Milan fatica ed ora – al 7 Dicembre 2024 – la classifica è drammatica o quasi: in questa giornata il Milan ha perso una grande chance e ora il club rossonero è addirittura a pari merito con il Bologna.

In questi minuti si è concluso il match di campionato tra Juventus e Bologna, una bella sfida conclusa con il risultato di 2 a 2. La formazione ospite era avanti 2 a 0 e la Juve ha trovato il pari solo negli ultimi minuti, grazie ad un’invenzione del giovanissimo Mbangula. Doppio rimpianto quindi per il Milan che poteva guadagnare terreno sulla Juve e che invece ora vede i rossoneri perdere terreno addirittura dal Bologna, le due squadre hanno entrambe 22 punti e una gara in meno rispetto a tutte le altre avversarie (eccetto Inter e Fiorentina).

Caos Milan, quali sono gli obiettivi rossoneri?

In casa Milan ora sia tifosi che ambiente si chiedono quale sia il vero obiettivo del club rossonero. Lo scudetto a inizio Dicembre è ormai un opzione improbabile ma al momento anche la zona Champions League è piuttosto a rischio. Al momento Fonseca non sembra essere a rischio ma il tecnico non può più sbagliare tra campionato ed Europa.

Il calendario promette bene, il Milan ospiterà questa settimana prima Stella Rossa e poi Genoa, avversari sulla carta agevoli e anche i prossimi match non sono impossibili. Il tecnico ora deve sfruttare queste gare per recuperare terreno e un nuovo stop potrebbe voler dire addio. I tifosi non ne possono più, la gara di ieri è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il futuro di tecnico e alcuni giocatori è appeso davvero ad un filo.

La stagione del Milan è stata piuttosto discontinua e il risultato di Juve Bologna è l’ennesima beffa per i colori rossoneri.