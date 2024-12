Assalto United per il colpo dal Milan: si può chiudere con lo scambio

Il Manchester United di Ruben Amorim prende forma e potrebbe vederlo protagonista sul calciomercato, col grande colpo dal Milan.

Un affare di calciomercato che permetterebbe poi di riflesso, al Milan, di prendere un sostituto di un certo spessore in arrivo dai Red Devils.

Nel progetto che riguarda lo United con Amorim che chiederà uno sforzo economico al club di Manchester, rientra anche uno dei pezzi pregiati del Milan. Stesso club rossonero che, in caso di cessione, vorrebbe monetizzare con le cifre economiche di elevatissimo livello. Però, in caso di scambio di cartellini, si ragionerebbe sulla possibilità di sostituire il fuoriclasse rossonero con quello degli altri “diavoli” di colore rosso e inglesi.

Calciomercato: lo United tenta il Milan con lo scambio

Prova a “tentare” con lo scambio, di convincere il Milan, Ruben Amorim. Secondo quanto svelano dal Sun, c’è un calciatore fuori dal progetto per i Red Devils e si tratta di uno dei calciatori che, tra le ipotesi, è stato accostato in Serie A.

Oltre alla vicenda Zirkzee, che però sarà il punto fermo dell’attacco per l’ex Sporting Lisbona, in attesa di capire se si riuscirà a piazzare o meno il colpo Gyokeres dal club portoghese, un altro portoghese potrebbe raggiungere Amorim allo United.

Si tratta infatti di Rafa Leao che andrebbe, al Manchester United, a sostituire chi è invece è in uscita in quella posizione di campo. E nella possibilità di finire al Manchester United, il club inglese proporrà lo scambio ai rossoneri mettendo sul tavolo il cartellino del fuoriclasse numero 10 dei Red Devils.

Assalto United: al Milan finirebbe il 10 dei Red Devils

Finirebbe il 10 dei Red Devils al Milan, in caso di scambio di cartellini. La proposta che arriverebbe dal Manchester United riguarda lo scambio tra Leao e Rashford, calciatori che potrebbero scambiarsi le maglie, ma solo a fine stagione. Con entrambi la 10 sulle spalle, reciprocamente uno nel club dell’altro, ma non a gennaio. A prescindere dagli alti e bassi tra Leao e Fonseca si completerà sicuramente la stagione del portoghese ai rossoneri, prima di decidere in comune accordo che strada scegliere per il futuro.

La formula per la possibile cessione allo United dal Milan

Lo scambio arriverebbe solo con conguaglio economico, vista l’importanza che ha Rafa Leao tra i nomi del calciomercato internazionale. È solo con tale ipotesi che il Milan potrebbe vacillare nella decisione di vendere o meno il proprio talento. Al posto di Leao arriverebbe dunque Marcus Rashford, in uscita dallo United e con la seria intenzione di tornare ai suoi livelli, quelli che a sprazzi mette in mostra, come oggi che ha siglato una doppietta nella sfida giocata dal Manchester United, che ha battuto l’Everton all’Old Trafford.