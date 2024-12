Calciomercato, bomba Icardi: pronto il “ritorno a casa”

Il calciomercato non si ferma mai e la notizia dall’estero riguarda il “ritorno a casa” per Mauro Icardi.

Ha vissuto metà della sua carriera a Milano dove, da capitano dell’Inter, è stato silurato letteralmente dai suoi ex in società che gli hanno prima tolto la fascia di capitano e poi dato il benservito, quando fu sostituito con Lukaku in attacco.

Adesso al Galatasaray sta vivendo un momento complicato, ma non solo per quanto riguarda il suo infortunio dal quale ritornerà e vorrà farsi trovare più forte di prima, principalmente pure per l’arrivo di Osimhen che, piaccia o meno, è ancora uno dei migliori attaccanti in circolazione. Troppo chiuso da Victor e da chi arriverà al suo posto, visto che lo United fa sul serio per l’acquisto da 81 o 75 milioni di euro, cifra che incasserà il Napoli, dirà addio al club di Istanbul. E c’è il Milan sulle sue tracce.

Calciomercato: dall’estero sganciano la “bomba Icardi”

Ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Mauro Icardi, considerando che Abraham e Morata non è che poi stiano convincendo a pieni voti sotto gestione Fonseca.

Da capire cosa succederà con il tecnico portoghese o se è con un altro tecnico in panchina che si consumerà la rivoluzione del Milan, considerando che davanti c’è molto da cambiare, visti i trascorsi con Abraham che verrà rispedito al mittente e Morata che dovrebbe, a quel punto, avere un’alternativa diversa da Jovic, che pure non convince più.

Tra le idee del Milan ci sarebbe anche Mauro Icardi ed è dall’estero che svelano quello che è il futuro dell’ex centravanti dell’Inter, calciatore che già avrebbe manifestato i suoi “mal di pancia” a causa della presenza ingombrante di Osimhen al Galatasaray o di chi comunque arriverà al posto del bomber nigeriano, per prendere il posto da titolare in attacco a discapito appunto di Maurito.

Milan, Icardi idea concreta: la preferenza di Maurito

L’idea legata a Mauro Icardi è concreta per il Milan, così come quella che porta a prescindere il calciatore argentino a salutare il club di Istanbul. A riportare la notizia è Fichajes.net che, dalla Spagna, svela la possibilità di giocare di nuovo in Liga, dove tutto è cominciato per Icardi quando, da giovanissimo, lasciò il Sud America e la sua Argentina per giocare nelle giovanili del Barcellona, prima del suo passaggio alla Samp che ha cambiato per sempre la storia della sua carriera. Un “ritorno a casa” e alle origini per il bomber argentino, ma la sua preferenza è quella di un ritorno a Milano o comunque in Italia.

Tre opzioni diverse per Icardi: la destinazione

È molto legato all’Italia ed è in Serie A che potrebbe tornare Maurito, secondo quelle che sono le sue volontà. Ci sono tre ipotesi in Italia, per lo stesso bomber ex Inter. La prima è quella del Milan, la seconda è ad alti livelli e al Napoli che, in uno sliding doors clamoroso potrebbe arrivare al posto di Lukaku, sostituendolo in azzurro oppure come terza, c’è quella del Como, che è vicino la “sua” Milano.