Calciomercato Milan, decisione presa: Ibra e Moncada lo prendono a giugno

Ibrahimovic e Moncada hanno le idee chiare: pronto l’assalto al centrocampista in vista della prossima estate.

L’era del Milan di Sergio Conceicao è iniziata. Da un portoghese ad un altro portoghese, pronto a dare un nuovo volto ad una squadra in difficoltà. L’avventura di Paulo Fonseca è giunta al capolinea nel peggior modo possibile ma l’intenzione di cambiare per dare una svolta alla stagione era nell’aria da tempo. Una nuova idea di calcio he dovrà presto adattarsi ai calciatori presenti in rosa, con l’intenzione però di aggiungerne di nuovi in questo mercato di gennaio.

In questa prima parte di stagione sono infatti apparse evidenti alcune lacune riguardo alla costruzione della rosa. Il lungo stop di Bennacer ha di fatto tolto un’alternativa credibile in mezzo al campo, costringendo l’ormai ex tecnico rossonero ad adattare diversi calciatori. L’idea della dirigenza sarebbe quella di aggiungere già a gennaio una nuova pedina in mezzo al campo e magari anche in attacco, ma le valutazioni potrebbero essere fatte anche in vista dell’estate.

Milan, idea Ugarte per giugno: decisiva la carta Jorge Mendes

Con l’arrivo di Sergio Conceicao al Milan cambiano i piani anche sul mercato. Il nuovo tecnico rossonero avrebbe chiesto garanzie sul fronte mercato prima di firmare e già a gennaio sono attesi innesti importanti in rosa. Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera potrebbe aver scelto l’ex Porto anche per stringere una collaborazione con l’agente del tecnico, ovvero Jorge Mendes. Potrebbero così arrivare in rossonero diversi giocatori.

Il procuratore portoghese ha tra le sue file alcuni dei calciatori più importanti del panorama mondiale e questa scelta potrebbe agevolare l’arrivo di alcuni di questi. Tra i nomi che il quotidiano accosterebbe al Milan spicca quello di Manuel Ugarte, mediano del Manchester United. Il centrocampista uruguaiano non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia dei Red Devils, con il club rossonero che potrebbe fare un tentativo in estate (non a gennaio essendo extracomunitario).

Ugarte-Manchester United, storia già finita? I numeri del centrocampista

Corteggiato per mesi nel corso dell’estate, Manuel Ugarte si è trasferito dal Paris Saint-Germain al Manchester United per circa 60 milioni di euro. Una cifra che sembrava presupporre l’arrivo di un centrocampista che avrebbe fatto fare il salto di qualità definitivo in mezzo al campo ai Red Devils ma che, almeno per il momento, non è avvenuto.

Vittima anche di una situazione molto delicata vissuta dal club inglese, il mediano uruguaiano sta facendo fatica a dare risposte importanti con la sua nuova maglia. Nonostante la titolarità quasi mai in discussione, il classe non sembra aver trovato l’ambiente giusto per fare il salto di qualità definitivo. Situazione che potrebbe portare il Milan a provare a convincerlo a cambiare nuovamente aria, con Jorge Mendes che giocherebbe in quel caso un ruolo decisivo.