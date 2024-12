Milan, si infiamma il mercato: con Conceicao arriva anche lui

Il mercato del Milan è pronto ad accendersi dopo l’arrivo di Conceicao: svelato l’obiettivo per rinforzare l’attacco rossonero.

Nuovo anno e nuovo Milan. La prima parte di stagione rossonera si chiude con l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceicao, chiamato a risollevare una situazione complicata con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. L’ex allenatore del Porto avrà il compito di sistemare i diversi aspetti negativi visti fino ad oggi: dai risultati non all’altezza al comportamento in campo di alcuni elementi della rosa.

Il nuovo tecnico rossonero, prima di firmare il suo contratto, ha voluto ricevere garanzie importanti sul mercato. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa aggiungendo pedine di livello nei reparti più in difficoltà in questa prima parte di stagione, mettendo a disposizione di Conceicao alternative di qualità ai titolari. Oltre ad un nuovo centrocampista, l’idea del Milan sarebbe quella di migliorare anche la batteria offensiva e nel mirino sarebbe finito un giovane esterno portoghese.

Milan, nuovo nome per l’attacco: nel mirino Trincao dello Sporting Lisbona

Il mercato di gennaio è ormai alle porte. Oltre ad un innesto in difesa e uno in mezzo al campo, il club rossonero vorrebbe aggiungere una pedina di qualità anche in attacco e, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe messo nel mirino Francisco Trincao. Dopo le esperienze opache al Barcellona e al Wolverhampton, l’esterno dello Sporting è rinato in biancoverde. Assistito da Jorge Mendes, stesso procuratore di Conceicao, il portoghese potrebbe diventare l’affare di mercato di gennaio.

Il classe 1999 ha già realizzato 6 gol e 11 assist in 27 presenze stagionali coi portoghesi fra campionato e coppe varie, trascinando il suo Sporting in testa alla classifica di Liga Portugal. Trincao ha una valutazione di 25 milioni di euro e sarebbe il prescelto per aggiungere qualità sulle corsie. L’ala portoghese, nonostante prediliga partire da destra, è stato più volte impiegato anche a sinistra e dietro la punta, rappresentando il jolly perfetto da aggiungere all’attacco del Diavolo.

Milan, non solo Trincao: occhi puntati anche su Reyna del Borussia Dortmund

Sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello di Trincao non sarebbe l’unico nome sul taccuino della dirigenza rossonera. L’alternativa al portoghese sarebbe infatti Giovanni Reyna, talento del Borussia Dortmund in cerca di rilancio dopo i tanti problemi fisici avuti nel corso delle ultime stagioni.

Cercato la scorsa estate dalla Fiorentina, l’esterno americano ha un costo più contenuto rispetto a Trincao e potrebbe diventare un nome da monitorare nel corso delle prossime settimane. Cresciuto nel settore giovanile del Dortmund, il classe 2003 sta faticando a trovare spazio nello scacchiere giallonero e potrebbe spingere per provare una nuova avventura già a gennaio.