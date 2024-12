Calciomercato, nuova idea in attacco: intrigo Milan-Atalanta

Milan e Atalanta potrebbero essere protagoniste di un intreccio sul calciomercato: nuova idea per il reparto offensivo sul calciomercato

Il calciomercato di gennaio potrebbe riservare diverse sorprese per le big italiane, che stanno andando alla ricerca dei rinforzi giusti per migliorare le rispettive rose. Vale anche per Milan e Atalanta, che si sono strutturate per obiettivi decisamente diversi con l’andare della stagione, ma che potrebbero entrambe cercare un nuovo acquisto in attacco.

I rossoneri avrebbero bisogno di una nuova punta, soprattutto perché Jovic è uscito dalle rotazioni e Abraham non sta convincendo del tutto. Ma potrebbe esserci necessità anche di un altro esterno offensivo, anche perché Noah Okafor non sembra il miglior sostituto di Rafael Leao ed è sul piede di partenza.

Fonseca a caccia di un nuovo attaccante: spunta un’idea in Serie A

Diversi nomi sono già stati accostati al club di Milano nelle ultime settimane, ma per nessuno di questi è ancora iniziata una vera e propria trattativa. La sensazione è che il club meneghino investirà la maggior parte dei fondi a disposizione per il centrocampo e poi penserà anche all’attacco.

Un po’ come per tutte le big, però, i fondi a disposizione non sono così tanti e quindi Moncada, Furlani e Ibrahimovic potrebbero orientare le loro attenzioni su un colpo low cost che potrebbe risolvere diversi problemi. Si tratta di un nome che ha davanti a sé un grande futuro e lo sta dimostrando anche in questa stagione, nonostante il suo club sia al di sotto delle aspettative.

Il Milan vuole Nije: occhio alla concorrenza dell’Atalanta

Il profilo che tanto piace al club di Milano è Nije. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, è lui l’ultimo nome a essere finito sulla lista della dirigenza nelle ultime settimane, dopo aver mostrato tutte le sue qualità in Primavera e anche in questa stagione.

Ha realizzato un gol in dieci presenze, ma soprattutto sa abbinare una fisicità naturale che sfrutta in tutte le zone del campo a grande velocità. Sono caratteristiche che le big cercano sempre, e infatti il Milan non è l’unica società ad aver messo gli occhi su di lui.

Sul ragazzo è forte anche l’Atalanta e sono partiti anche diversi interessamenti dall’estero. Occhio, infatti, anche al Rennes, che potrebbe tentare di bruciare anche due dei maggiori club italiani.