Calciomercato: Pulisic pronto a firmare

Non solo l’infortunio, in casa Milan tiene banco anche il futuro dell’esterno americano. Il giocatore sembra avere ormai deciso il suo destino

Una seconda parte di 2024 da sogno per Pulisic. L’americano è stato forse l’uomo imprescindibile per Fonseca e l’infortunio sicuramente ha portato il Milan a dover affrontare con qualche difficoltà di troppo le ultime partite. Ora, però, il calciatore è pronto a rientrare e darà una mano importante ai compagni per raggiungere l’obiettivo previsto. Ma l’ex Chelsea non tiene banco solamente per il suo problema fisico. Le prestazioni non sono assolutamente passate inosservate e molti club hanno messo nel mirino l’attaccante milanista.

Secondo quanto riferito dal Quotidiano Sportivo, il giocatore ha praticamente deciso il suo futuro ed è pronto a firmare il contratto. Pulisic avrebbe raggiunto un accordo fino al 2028. Una notizia destinata sicuramente a cambiare il calciomercato dell’americano e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Mercato: firma Pulisic, i dettagli

Dopo una prima parte di carriera ricca di alti e bassi, Pulisic sembra aver trovato la sua dimensione. Le prestazioni con il Milan sono importanti e non passate inosservate da parte di diversi club. Nelle scorse settimane si era parlato addirittura di una sua possibile partenza considerata anche la necessità dei rossoneri di mantenere i conti in ordine. Ora, però, c’è un aggiornamento importante e presto dovrebbe esserci un annuncio ufficiale sul futuro del giocatore americano.

Pulisic, infatti, avrebbe trovato l’accordo con il Milan per rinnovare il contratto fino al 2028. Mancherebbe solamente la firma e questa potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Un prolungamento che non chiuderebbe le porte ad una sua partenza durante il calciomercato, ma sicuramente Moncada non avrà fretta di chiudere il suo addio in caso di proposta non coerente con le richieste dei rossoneri.

Il rinnovo dell’americano consentirà anche al giocatore di affrontare con maggiore tranquillità la seconda parte della stagione. Pulisic si prepara ad essere ancora una volta l’arma in più dei rossoneri e i tifosi sperano di poter vedere Capitan America con la maglia della propria squadra anche la prossima stagione.

Pulisic tra infortunio e rinnovo

Si prospettano settimane fondamentali per il futuro di Pulisic. L’americano si avvicina al rientro dopo l’infortunio al polpaccio e presto dovrebbe rinnovare con il Milan. Un fine 2024 e un inizio anno con novità importante per l’ex Chelsea dopo un periodo comunque non facile.