Cambio ruolo Leao, arriva la svolta: sentenza netta su Fonseca

L’attaccante portoghese Rafa Leao ha vissuto diversi alti e bassi in questa prima fase di stagione in casa Milan.

Si terrà questa sera un match molto importante nella stagione del Milan, il big match dello GeWiss Stadium tra Atalanta e Milan. Potremo finalmente capire le reali ambizioni del club e Paulo Fonseca non può più sbagliare. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni di Leao e compagni mentre un ko sancirebbe probabilmente la fine del sogno scudetto.

Un sogno che a inizio stagione sembrava il vero obiettivo primario, la società ha mandato via Pioli dopo il secondo posto della scorsa stagione e ora c’erano grandi aspettative, soprattutto dopo un mercato dove non è partito nessuno e sono arrivati nuovi innesti. Uno dei giocatori chiave in casa Milan è l’asso portoghese Rafa Leao.

L’ex Lille ha cominciato la stagione con grosse difficoltà e solo nelle ultime gare ha mostrato un repentino cambiamento. Probabilmente questo anche grazie a Fonseca e ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport Andrea Marinozzi. L’uomo ha spiegato cosa è successo in casa Milan, specialmente per quel che riguarda Leao: “Cambio ruolo? Non credo che Leao possa diventare una prima punta come ha fatto Cristiano Ronaldo, ma credo che Fonseca stia facendo qualcosa di simile a quello che ha fatto Ancelotti con Vinicius”.

L’uomo ha cosi chiarito: “Fonseca sta provando ad avvicinarlo alla porta, l’obiettivo è avvicinare Leao e cosi renderlo più pericoloso” e in fondo nelle ultime gare sembra esserci riuscito.

Leao e il cambiamento tattico, che succede in casa Milan?

Marinozzi ha analizzato i cambiamenti avvenuti nelle ultime settimane e ha sentenziato: “Fonseca ha dato maggiore fluidità nel reparto offensivo, specialmente a Leao”. Il calciatore ha iniziato male la stagione e a riguardo Angelozzi ha chiarito: “Molti hanno criticato Fonseca per aver spostato Leao dalla sua comfort zone e dal suo ruolo, ma a mio avviso il ragazzo può solo migliorare in quel ruolo”. Poi Angelozzi ha elogiato Leao per le sue ultime gare tra campionato e Coppe.

Anche in Coppa Italia Rafa è stato tra i protagonisti e ha segnato ancora. Difficilmente potrà avere una continuità realizzativa come dei veri bomber ma la realtà è che Leao deve dimostrare di avere in mano le chiavi di questo Milan. Infine chiusura anche sulla difesa e a riguardo Angelozzi ha spiegato:

“Il processo di crescita in fase difensiva è più lungo, si è fatta molta fatica all’inizio e ora la squadra subisce meno e sta subendo gol solo per errori individuali”.