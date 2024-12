Cessione Theo, decisione presa: cifre, dettagli e destinazione

La situazione legata a Theo Hernandez, ha visto una mossa a sorpresa: l’agente in sede, per discutere del futuro.

Il Milan potrebbe scegliere di cederlo a gennaio e a fare il punto della situazione, sulla decisione presa, è Il Corriere dello Sport che ha spiegato quello che è il momento delicato che sta vivendo il francese, con una decisione che sarebbe già in atto a Casa Milan.

Il fatto che il suo procuratore sia arrivato a Milanello, non è passato inosservato. Specie perché l’appuntamento è arrivato in questo momento di forte scossone che sta vivendo Theo, tra la panchina col Genoa e il possibile futuro tutto da scrivere, magari lontano dal club milanista. Ma le volontà sarebbero quelle di continuare assieme, con una decisione che viene presa anche per il bene del Milan, con la possibilità della cessione che è dietro l’angolo. Una cessione che, se arriverà la firma sul rinnovo, accontenterà tutti per diversi motivi.

Cessione Theo, l’agente in sede: la situazione in Casa Milan

Come spiegano dal quotidiano, Theo Hernandez è stato escluso dal primo minuto nella sfida contro il Genoa e, a Milanello, si è presentato il suo agente. Al momento non si può parlare di trattativa vera e propria, entrata nel vivo, perché le cifre sono più o meno le stesse. La volontà di proseguire insieme o quantomeno di trovare un prolungamento sul contratto, però, sono note.

Il contratto di Theo Hernandez ha scadenza fissata al 30 giugno 2026 ed è chiaro che un calciatore così importante, con gennaio 2025 alle porte, pone non poche preoccupazioni in vista della potenziale scadenza futura, qualora non dovesse trovarsi il rinnovo.

Pertanto, per il bene del Milan e anche in ottica cessione futura, è bene che le parti si vengano incontro. E l’annata non all’altezza di Theo Hernandez, sta calando vertiginosamente le cifre legate al suo valore di mercato. Un valore che tornerebbe un po’ più alto di fronte ad una scadenza diversa rispetto al 2026.

La strategia del Milan sulla futura cessione di Theo Hernandez

Il Milan, dal canto proprio, ha una strategia per il bene di tutti. Anche di fronte ad una cessione, a gennaio o a fine stagione, ci sarà bisogno di rinnovare il contratto a Theo Hernandez. Il 30 giugno 2026, appunto, scade il suo accordo con i rossoneri. E le diverse società interessate a Theo, ragionano in virtù di quello che è il contratto col Milan. Sul tavolo, per il suo cartellino, verranno messi ovviamente meno soldi per un calciatore che, nella prossima stagione – seppur a 29 anni – sarà prelevabile gratis dai rossoneri. E allora ecco che il Milan spinge sul rinnovo, con la speranza in ogni caso che la situazione possa rientrare sulle frizioni tra il tecnico e Theo stesso, simbolo rossonero, in ogni caso, ormai da diversi anni.

Le cifre della firma sul contratto per Theo

Per evitare di perderlo a zero, o comunque con lo sconto, il Milan punta ad un rinnovo. Il contratto che è stato proposto all’agente è di 5 milioni netti di ingaggio a stagione, più annessi bonus. Qualora dovesse accettare, i guadagni annuali per Theo Hernandez sarebbero di circa 6 milioni a stagione. E un rinnovo permetterebbe, di conseguenza al Milan, di alzare la posta quando Real Madrid e altri club importanti d’Europa busseranno agli uffici di Milanello.