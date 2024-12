Theo e Fonseca, decisione netta del club: succederà a gennaio

Sono state ore caldissime quelle vissute nei giorni scorsi, con il Milan che scenderà in campo contro il Genoa, dopo la decisione netta presa su Fonseca e Theo Hernandez.

A svelare tutto è La Gazzetta dello Sport che, nel corso di questa mattina, ha fatto luce e chiarezza su quella che è la vicenda più calda del momento, in casa Milan soprattutto, ma in generale per il panorama intero della Serie A, se si considera l’importanza del calciatore e del club milanista.

Come riportato dalla rosea il club di sarebbe schierato in una posizione netta, andando verso uno stravolgimento che poi sarà a gennaio. Perché a quel punto, tra il possibile l’esonero di Paulo Fonseca e la situazione da risolvere con Theo Hernandez, toccherà scegliere da che parte stare. E il quotidiano ha anticipato ciò che succederà a gennaio.

Milan, Theo e Fonseca: il club ha preso una decisione netta

A gennaio può scattare il possibile scossone in casa Milan, che vedrà protagonista un’uscita. Perché, stando a quanto svela la rosea, il Milan avrebbe scelto di appoggiare l’idea di Paulo Fonseca, sulla sua gestione del gruppo.

Rafael Leao non è stato l’unico calciatore finito nel mirino di Fonseca, visto le vicissitudini in precedenza a quella che è la situazione attuale con Theo Hernandez.

Il calciatore francese, finito al centro dei dibattiti, potrebbe clamorosamente essere ceduto. La notizia è che contro il Genoa, quasi sicuramente, partirà dalla panchina. Una panchina che fa molto rumore dopo le discussioni recenti e con Paulo Fonseca che oggi, in conferenza stampa, parlerà davanti ai giornalisti.

Fonseca o Theo: conterà la decisione di Ibrahimovic

Potrebbe uno scalciare l’altro, in quella che è una situazione abbastanza complessa che si sta vivendo all’interno del Milan. Lo spiegano direttamente dal quotidiano, con la rosea che spiega che sarà Zlatan Ibrahimovic il centro di tutto, nelle decisioni su Fonseca e Theo.

Perché potrebbe ascoltare le offerte che arrivano adesso, il Milan, sulla cessione di Theo Hernandez, che non sarebbe più indispensabile, così come Leao e altri dei “senatori” del Milan che vinse il diciannovesimo Scudetto con Pioli. Una situazione che potrebbe di netto vedere il Milan venir messo davanti a tutto, da parte della società che si affiderà alla gestione tecnica di Fonseca che ha dimostrato, in più occasioni, di non guardare in faccia a nessuno.

Futuro Theo Hernandez: cessione a gennaio? Le ipotesi

Le ipotesi potrebbero vedere Theo Hernandez ceduto a gennaio, qualora la situazione dovesse non rientrare. Tra queste, l’ipotesi al Real Madrid, sul suo potenziale ritorno ai Blancos. Carlo Ancelotti cercherebbe un nuovo terzino e, nel nome del francese, potrebbe trovarlo dopo averlo già allenato da giovanissimo.