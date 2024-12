Cessione Tomori a gennaio: beffa alla Juve sul sostituto

Non c’è solo la situazione legata a Theo Hernandez a creare quello che, in casa Milan, è un potenziale scossone vero e proprio.

Per quanto riguarda il francese, non si può escludere la possibile cessione, così come Tomori che non è più indispensabile nel mondo Milan. Almeno questo, stando a ciò che riportano da La Gazzetta dello Sport, dove snocciolano quelli che sono i problemi venuti fuori in casa rossonera.

Per quanto riguarda Tomori, la possibilità di venderlo a cifre importanti, accende la possibile soluzione poi che arriva con beffa alla Juventus secondo quelli che sono i rumors recenti che riguardano i bianconeri già in difficoltà sull’emergenza in difesa. Ma l’occasione di giocare subito titolare, anticipando la concorrenza, potrebbe favorire il Milan sull’operazione.

Calciomercato Milan: cessione Tomori e sostituto con beffa alla Juventus

I rossoneri possono essere “costretti” ad una scelta, da fare in difesa e per il calciomercato, qualora dovessero arrivare proposte importanti per Tomori con cessione imminente dal club milanista.

Gabbia e Pavlovic, assieme a Thiaw e senza più Tomori, potrebbero non bastare a Paulo Fonseca, con un nuovo difensore a quel punto da prendere, già a gennaio, anticipando la forte concorrenza che c’è sui potenziali obiettivi del mercato rossonero.

Tant’è che il Milan potrebbe mettersi in corsa sul colpo di calciomercato che porta a Jonathan Tah, idea della Juve a zero, così come dell’Inter e del Napoli, ma che ha già mercato a gennaio vista la sua situazione contrattuale con scadenza a zero il prossimo 30 giugno 2025.

Addio Tomori a gennaio: spunta un’ipotesi

Spunta un’ipotesi, come raccontato nei giorni scorsi, sul ritorno di Tomori in Premier League. Non al Chelsea dove è stato prelevato, ma nei club pronti ad aggiudicarselo. Perché resta ancora uno dei migliori difensori inglesi in circolazione, nonostante gli alti e bassi vissuti di recente con il Milan di Fonseca che ha cambiato e ricambiato le coppie in difesa, del suo scacchiere titolare. Solo di fronte ad un’offerta importante, in ogni caso, il Milan cederà Tomori. Perché il suo posto che lascia vuoto dovrà in qualche maniera essere occupato e c’è Jonathan Tah come occasione a gennaio, con parte dei soldi incassati di Tomori, per cercare di convincere il Leverkusen a cederlo anzitempo e non quando andrà in scadenza, a fine anno.

Beffa alla Juventus o seconda ipotesi: le ultime sul Milan

C’è anche una seconda ipotesi, low cost, che arriva dalla Serie A. Oltre Tah, come idea per i rossoneri, occhio a Mattia Viti, calciatore dell’Empoli che potrebbe essere preso dal Nizza, perché attualmente in Toscana, mettendolo tra i titolari o come alternativa dei centrali del Milan per Fonseca.