Colpo a sorpresa Milan, arriva l’attaccante: si chiude a 4 milioni

Incredibili rumors dal Sudamerica e secondo alcune indiscrezioni il Milan sarebbe pronto a chiudere un’affare piuttosto a sorpresa.

Pochi giorni e cominciano i rumors di calciomercato e il Milan potrebbe essere una delle squadre protagoniste. Uno dei reparti dove il club potrebbe intervenire è l’attacco, in estate sono arrivati Abraham e Morata ma la squadra fatica e non è escluso che potrebbero esserci movimenti da questo punto di vista.

La società ha preso due centravanti ed ha esterni offensivi come Chukwueze, Leao e Pulisic ma fatica a segnare e per questo il club potrebbe intervenire, magari acquistare un giocatore che possa entrare a gara in corso e dare il proprio apporto alla squadra. Il portale uruguaiano El Observador ha lanciato la bomba e il Milan sarebbe sulle tracce dell’attaccante dell’Atletico Paranaense Agustin Canobbio, prima punta di 26 anni poco conosciuta a livello internazionale.

Secondo il portale sudamericano il club rossonero sarebbe pronto ad offrire 4 milioni di euro per il giocatore, ai brasiliani andranno il 90 % mentre la parte restante andrà al Penarol, 450 mila euro che arriverebbero grazie al 10 % della percentuale di rivendita. Un colpo a sorpresa e il Milan sarebbe pronto a chiudere nelle prossime ore. Ovviamente si attendono ulteriori conferme ma questo significherebbe che i rossoneri sono pronti ad intervenire sul mercato di gennaio.

Milan, proseguono i rumors sul bomber

Il suo agente Gonzalo Sorondo – tra l’altro ex giocatore dell’Inter – ne aveva parlato e aveva confermato qualche settimana fa che avrebbe lasciato il Sudamerica per l’Europa. Canobbio è anche nel giro della Nazionale uruguaiana ed è un nome che intriga diversi club europei, il Milan è tra questi e il giocatore potrebbe rappresentare un nome a sorpresa. Il Milan valuta questa opportunità ed occhio quindi al calciomercato, i rossoneri potrebbero prelevare subito il bomber nelle prime ore del calciomercato di gennaio.

D’altronde in Uruguay sono certi del suo trasferimento a gennaio, si parla anche di serie A ed il Milan è una delle possibili opzioni. In Italia finora non c’era mai stato questo rumors e c’è curiosità su chi sia Canobbio, un giocatore cresciuto nel Fenix e che ha giocato in Uruguay nel Fenix e nel Penarol, e da qualche anno ormai gioca in Brasile tra le fila dell’Atletico Paranaense. Occhio al mercato del Milan e arriva cosi un nuovo colpo a sorpresa, o meglio vedremo se arriverà davvero.