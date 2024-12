Colpo Milan, affondo decisivo a gennaio: tre scelte per Furlani

Il Milan potrebbe presto tornare sul calciomercato e rinforzare la rosa dove serve. La società ha diversi obiettivi nel proprio mirino.

La stagione del Milan è stata finora ben al di sotto delle aspettative e ci si aspetta che le prossime gare possano risultare decisive per la svolta, una svolta ovviamente positiva. In estate il club ha fatto dei rinforzi, ma forse un numero inferiore a quello che ci si aspettava e la rosa sembra scoperta in determinati ruoli.

Sui terzini c’è qualcosa che non convince, in attacco nessuna delle punte sembra un top scorer da oltre 20 gol e un altro importante problema riguarda la mediana. Tutto è nato con l’infortunio a inizio Settembre di Bennacer con l’algerino che ancora deve rientrare in campo e il tecnico che ha a che fare con una vera e propria emergenza in mezzo al campo.

Insomma ci sono solo Fofana e Reijnders per la mediana mentre Loftus Cheek non sembra idoneo a ciò che il tecnico richiede. Il problema principale è quello e probabilmente il Milan tornerà sul mercato; come riporta Tuttosport il club rossonero ha tre idee di mercato e quasi sicuramente interverrà sul mercato di gennaio, ecco i veri obiettivi del club rossonero.

Mercato Milan, si continua sulla linea giovane

Secondo quanto riporta il quotidiano torinese il club rossonero acquisterà un centrocampista, ovviamente seguendo le linee guida della società e quindi si tratta di profili giovani e abbastanza low cost. Il nome principale è il centrocampista del Genoa Frendrup, abile sia nella fase difensiva che offensiva e il club ligure conta molto sul giocatore, non sarà semplice strapparlo alla squadra a gennaio con una stagione in corso e una salvezza da conquistare. Frendrup viene valutato poco meno di 20 milioni di euro ma il Milan ci pensa seriamente.

Guardando sempre a profili giovani piacciono molto anche Belahyane, rivelazione in questa stagione del Verona e Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Quest’ultimo ha il passaporto da comunitario e può rappresentare una possibilità abbastanza economica per gennaio. Occhio anche ad un doppio rinforzo a gennaio specialmente se dovessero tornare le voci di mercato su un possibile addio di Bennacer, in estate vicino al passaggio in Saudi Pro League.

Quel che è certo è che il Milan necessita di rinforzi sulla mediana, ci sono tante competizioni da giocare e la coperta è corta, in estate sono andati via diversi rincalzi (vedi Pobega ad esempio) e servono rinforzi in quel reparto.