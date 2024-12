Derby di mercato per il nuovo Messi: Inter pronta a superare il Milan

Inter e Milan seguono con attenzione un giovane talento. L’ennesimo definito dal web e dal mondo social come il nuovo Messi.

Gran bella vittoria del Milan in Coppa Italia con Fonseca che ha messo diversi titolari dimostrando di tenere alla competizione e ha regolato nettamente l’insidioso Sassuolo con un netto 6 a 1. Il club rossonero sembra essere finalmente in condizione e ora è atteso dal big match del prossimo turno contro l’Atalanta.

Nella sfida contro gli uomini di Gasperini il Milan e i suoi tifosi potranno capire finalmente le ambizioni del club. Una vittoria a Bergamo riaprirebbe qualsiasi porta al club rossonero mentre una sconfitta chiuderebbe il discorso scudetto e vedrebbe nuove crepe all’orizzonte. La società intanto lavora al mercato e monitora i nomi più interessanti sul piano italiano ed internazionale.

Il Milan ha le idee chiare, sa cosa serve e soprattutto vuole seguire una linea ben precisa: giocatori giovani, promettenti e non ad altissimo costo se non per qualche eccezione. Parliamo in quest’ultimo caso di grandissimi talenti, Craque che possono fare la differenza e di questa fascia fa sicuramente parte il giovanissimo classe 2007 Franco Mastantuono, gioiello di proprietà del River Plate e calciatore che piace a tutta Europa. Ora il Milan ha una nuova pesante rivale.

Milan e Inter, è derby per il giovanissimo talento

E’ risaputa in casa Inter che il dirigente – addetto ai giovani talenti – Dario Baccin sia volato in Sudamerica per seguire e monitorare i giovani talenti. Secondo quanto riporta Tuttosport l’Inter sta seguendo con grande interesse Mastantuono, un giocatore di gran talento e che farebbe parte dei nuovi canoni della proprietà Oaktree, non interessata a giocatori pronti ultratrentenni (vedi gli ultimi acquisti Taremi e Zielinski) ma a caccia di giovani come è stato per Palacios.

Mastantuono è un opzione intrigante ma di certo non ‘economica’. Il Milan segue questo giocatore da mesi ormai ma ora l’Inter sarebbe pronta al sorpasso e alla beffa per il club rossonero. Come sottolinea il quotidiano in realtà non ci sono però solo le due milanesi, oltre a Inter e Milan ci sono anche alcuni club europei come il Real Madrid, l’Atletico e il Barcellona, e occhio anche al Chelsea che da tempo ormai segue solo i giovani.

Mastantuono ha 17 anni ma ha già giocato diverse gare con la prima squadra ed ha segnato il suo primo gol con la maglia del River. I margini di crescita sono importanti ma il River non lo lascerà partire facilmente, il giocatore ha una clausola rescissoria da 41 milioni di euro.