Elogio inaspettato per Fonseca: le parole di Adani sono da brividi

Belle parole nei confronti del tecnico rossonero Paulo Fonseca. La vittoria sull’Empoli rilancia le ambizioni del club milanista.

Stasera termina la serie A ma il campionato non si ferma e domani si ripartirà con gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan domani ospiterà il Sassuolo e il club rossonero guidato da Paulo Fonseca ha lasciato ottime sensazioni dopo l’ultimo turno di campionato, la vittoria contro l’Empoli.

Il tecnico portoghese sembra aver trovato la quadra, una vittoria netta sui rivali e una squadra che ha fatto un importante Cleen Sheet, una vittoria importante per il morale e che consente alla squadra di recuperare terreno su Lazio e Juventus. Il club rossonero è in crescita, e nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni che celebrano l’allenatore rossonero.

L’ex calciatore ed ora opinionista Daniele Adani ha parlato di Fonseca nel corso del consueto appuntamento con Viva El Futbol ed ha avuto belle parole nei suoi confronti: “Chi conosce la storia di Fonseca sa che è uno che mette i coglioni sul tavolo e la mente a disposizione di un’idea offensiva”. Adani è sempre un noto estimatore del bel calcio e spesso ha criticato chi invece fa di tutto per raggiungere il risultato, vedi gli scontri passati con Allegri.

Adani – Fonseca, bellissime parole per il tecnico

Il tecnico del Milan ha le idee chiare su come giocare e per questo Adani lo ha elogiato senza patemi: “Quando lui ha definito gli obiettivi stagionali si è sempre promesso di raggiungerli mediante un calcio super offensivo, anche lasciando qualcosa dietro come è capitato anche ai tempi del Lille” e insomma Adani sottolinea che si può concedere qualcosa in onore del bel gioco e di una squadra che crea tanto.

Dopo la vittoria contro l’Empoli il tecnico sembra aver trovato finalmente la quadra in ogni reparto, sia per quel che riguarda l’aspetto offensivo che per quello difensivo. L’inserimento di Musah – da questo punto di vista – è risultato piuttosto importante e il giocatore ha aiutato sia in difesa che in attacco nella sfida contro la squadra di D’Aversa.

In questa prima fase della stagione Fonseca ha avuto numerose critiche e invece ora finalmente arrivano esclusivamente elogi. Ora serve continuità, per avvicinare la zona Champions e trovare magari qualcosa in più, stessa situazione anche nella corsa alla Top 8 di Champions League. Staremo a vedere.