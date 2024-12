Esonero Fonseca: fissata la deadline, scelta sul sostituto

Le voci sull’esonero di Fonseca non si spengono e sono queste le settimane decisive sul suo futuro.

Perché la recente vittoria non può ovviamente bastare, a fronte di quelli che sono stati i risultati precedenti ai tre punti trovati in casa dell’Hellas Verona nell’ultimo appuntamento in Serie A, prima di Natale.

Il Milan va a caccia di risultati e lo fa adesso che c’è la sfida delicatissima contro la Roma che sembra in ripresa, oltre all’importantissimo appuntamento che è forse il vero obiettivo principale di questa stagione, per come si è messa, per i rossoneri che è legato alla Supercoppa italiana in Arabia Saudita. È infatti proprio in questo periodo che si fisserebbe la deadline sull’esonero di Fonseca, aggrappato ai risultati, come spiegato dal giornalista Luca Marchetti, direttamente su Tuttomercatoweb.

Esonero Fonseca: la deadline tra Roma e Supercoppa

Fissata una deadline sulla posizione di Paulo Fonseca perché sotto il profilo del gioco pure non è stata una vittoria convincente quella trovata a Verona, come spiegato e analizzato dal collega Luca Marchetti.

Il giornalista ha spiegato che qualcosa va sistemato e tutto, per Fonseca, è legato comunque ai risultati. Ancor prima del gioco, dopo Verona, il Milan cerca una continuità che va trovata nei punti, per restare nella scia di uno Scudetto che ad oggi risulta complesso da trovare per i rossoneri.

E Fonseca, proprio tra la Roma e la Supercoppa italiana, si sta giocando le sue chance di permanenza in rossonero. In casa Milan si starebbe infatti valutando la sua posizione col Milan che sì, appoggia Fonseca nelle sue scelte, considerando anche la forte presa di posizione del tecnico sul “caso” legato a Theo Hernandez, ma poi vuole vedere i risultati in campo. Stessi risultati che, se non dovessero arrivare tra la Roma e la Supercoppa, allora obbligheranno il Milan a prendere dei provvedimenti.

Fonseca a rischio esonero? La posizione del Milan

Per ora, la posizione del Milan, sarebbe quella delle ultime settimane: fiducia a Fonseca. Una fiducia che però rischia di esaurirsi dal momento che, ad eccezione della vittoria contro l’Hellas Verona, i punti non sono arrivati, vedendo le altre scappare. E con due allenatori liberi, tra i migliori a disposizione sul panorama italiano che riguarda i tecnici, i rossoneri capiranno se c’è o meno la possibilità di prendere uno tra i due o se la situazione sarà possibile solo a fine stagione. La deadline in ogni caso, per Fonseca, sarebbe tra Roma e l’appuntamento in Supercoppa. Oltre non si andrà, qualora non dovessero arrivare i risultati sperati.

Sarri o Allegri: la preferenza di Ibra

La preferenza di Ibrahimovic, sul nuovo allenatore del Milan e al posto di Fonseca, potrebbe cadere su Allegri. Perché lo conosce e lo ha avuto come allenatore quando, nel diciottesimo Scudetto vinto dai rossoneri, c’era proprio Max Allegri in panchina. Da capire se sarà possibile averlo sin da subito o soltanto nel 2025/2026, in rossonero.