Esonero Fonseca, la sentenza lascia di stucco: ecco cosa accadrà dopo Verona Milan

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca potrebbe rischiare grosso in caso di sconfitta o pari contro il Verona. Ecco le ultime indiscrezioni.

Domani sera andrà in scena il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Milan, anticipo della diciassettesima giornata di serie A. Il club rossonero è ottavo in classifica e affronta una squadra reduce dalla sorprendente vittoria in quel di Parma; ora Fonseca è chiamato a reagire dopo Milan Genoa e non può più sbagliare.

L’allenatore portoghese anche mediante scelte piuttosto forti come l’esclusione di Theo Hernandez per il giovane Jimenez ma purtroppo i risultati non arrivano, compreso per un pizzico di sfortuna. Una sconfitta o comunque un risultato negativo di Fonseca contro l’Hellas metterebbe davvero a serio rischio la sua posizione. Sauro Fattori ne ha parlato nel corso di un’intervista a Tmw Radio.

Futuro Fonseca, parla cosi l’ex giocatore

L’ex calciatore ha parlato di cosa potrebbe accadere in caso di risultato negativo e a quel punto il futuro del tecnico potrebbe essere segnato. Fattori ha però chiarito: “Domani Paulo può anche rischiare, alla fine non sai mai cosa passa per la testa della società in momenti come questi”, ha segnalato ma allo stesso tempo Fattori ha poi chiarito:

“Se il Milan perde a Verona bisogna andare dei giocatori e parlarci chiaramente. Leao ad esempio guadagna più di tutti in questa squadra e deve fare molto di più”, sottolinea l’ex giocatore e in molti tra tifosi e addetti ai lavori pensano a questa situazione e questo momento difficile.