Esonero Fonseca, riflessioni in dirigenza: indizio da Milano

Paulo Fonseca è finito di nuovo sulla graticola dopo la partita contro l’Atalanta: il futuro dell’allenatore torna in bilico dopo un periodo di calma

Il Milan era chiamato a una prova importante contro l’Atalanta per tentare di scalare la classifica e tentare di concretizzare fin da subito la rimonta scudetto in cui Paulo Fonseca crede tanto. L’allenatore, però, ha impattato contro le qualità e la determinazione del club orobico, che non ha lasciato scampo ai rossoneri.

Il Diavolo ora è sempre più lontano dalla vetta e non era di sicuro questo l’obiettivo a inizio stagione, con molti tifosi che credevano al titolo, nonostante si fossero rinforzate anche tutte le altre big italiane e l’Inter partisse da certezze che nessuno aveva.

Gli alti e bassi del Milan di Fonseca non sono accettati bene da molti supporters e addetti ai lavori, che avrebbero voluto fin da subito risposte molto diverse sul campo. I pareggi contro Juventus e Cagliari avevano lasciato già delle scorie, che le vittorie successive non avevano attutito del tutto.

Le critiche a Fonseca dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Poi è arrivato il ko contro l’Atalanta e l’atteggiamento di Fonseca, durante e dopo la partita, proprio non è piaciuto. L’allenatore si è scagliato contro l’arbitro La Penna chiedendo un rispetto maggiore per il Milan, in occasione del gol di Charles De Ketelaere, che secondo il tecnico era viziato da un fallo netto.

La critica, però, si concentra soprattutto sul modo di giocare rinunciatario del secondo tempo, soprattutto dopo l’infortunio di Pulisic. Il Milan non ha mai dato davvero la sensazione di poter arenare le fonti di gioco avversarie e di poter proporre il suo stile in campo.

Per questo, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci potrebbe essere una svolta improvvisa per il club rossonero in panchina e senza più aspettare di trovare la continuità tanto attesa.

Esonero Fonseca, riflessioni in corso per il club rossonero

Secondo il quotidiano torinese, le riflessioni sono in corso e potrebbero portare un’altra svolta improvvisa, di cui in realtà si parla ormai da settimane.

Il gioco non è quello auspicato con i risultati che tardano ad arrivare e la dirigenza sta meditando su quale sia la strada migliore per il prossimo futuro. Un futuro che potrebbe anche non passare da Fonseca, ma molto dipenderà, a questo punto, anche dal percorso in Champions League.