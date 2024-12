Esonero Milan: attriti con Ibra, la scelta sul sostituto

A riportare la notizia sugli attriti con Zlatan Ibrahimovic, è uno dei principali quotidiani sportivi in Italia che svela cosa è successo con lo svedese al Milan.

A Milanello si è rivisto uno dei principali artefici del penultimo Scudetto vinto al Milan, che ha fatto felice i rossoneri e lo stesso Zlatan Ibrahimovic, che lo ha colto a braccia aperte. Non si tratta del suo ritorno in rossonero, ma il futuro di Thiago Silva sembra essere quasi certamente tra gli uffici del Milan, se si pensa al legame e alle volontà più volte dichiarate da parte dello stesso brasiliano, che ha sempre lasciato dichiarazioni d’amore al club milanista.

Da capire quando, con gli attriti che nel mentre sono stati svelati sulla scelta dell’esonero che vede protagonista Ibrahimovic. Proprio nei momenti del ritorno di Thiago Silva a Milanello, le divergenze interne che hanno portato a tale decisione. E adesso è corsa a tre sul nome del sostituto.

Esonero Milan: le decisioni di Zlatan Ibrahimovic

Ha snocciolato la questione, il quotidiano Tuttosport che ha svelato cosa è successo davvero negli attriti vissuti con Zlatan Ibrahimovic all’interno delle scelte dirigenziali, al Milan.

Tra le fonti dei problemi, con annessi attriti, è la gestione anche del figlio Maximilian, non piaciuta allo stesso Ibra quando scelse di non affidare la guida tecnica del Milan Futuro ad Ignazio Abate, che era considerato comunque come scelta più giusta per il nuovo progetto nato al Milan, per la Serie C, che non sta andando proprio benissimo.

È arrivata dunque la notizia sull’esonero di Antonio D’Ottavio dal ruolo di direttore sportivo del Milan e adesso si valutano tre profili per il ruolo di ds. Il quotidiano spiega i motivi che hanno portato a tale decisione. Ruolo che in ogni caso sarà scelto da Ibrahimovic, magari con una soluzione interna, come spiegano dalla stessa fonte.

La scelta sull’esonero al Milan: svelati i motivi

Diversi i motivi che hanno portato all’esonero di Antonio D’Ottavio. Fu lui uno dei protagonisti delle voci in casa Milan quando, assieme a Furlani e Moncata, formò il trio a lavoro sul calciomercato, dopo i licenziamenti di Maldini e Massara. D’Ottavio ha cambiato mansioni da quando è arrivato Ibra ed è stato spostato sul Milan Futuro, ma con alcune divergenze che sono emerse tra lo svedese e lui, sulla gestione della formazione che gioca in Serie C. Tra queste la scelta di mandare via Abate, oltre che la gestione del primogenito di Ibra. Stesso Ibra che avrebbe vietato, secondo quanto raccontano dalla carta stampata, a D’Ottavio di mettere piede a Milanello e alle partite del Milan Futuro.

Chi sarà il sostituto? Tre profili per il Milan

Ci sono tre profili che si valutano, ma nella soluzione interna, per il ruolo da ds al Milan. Si tratta di Dario Aduasio e Alberto Carraro in primis. Il primo occupa la segreteria sportiva, il secondo è Segretario Generale e poi c’è una terza ipotesi su Daniele Massaro, che ha il patentino da febbraio.